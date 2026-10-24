Julian Brandt não poupa elogios a Florian Wirtz. O meio-campista do Ajax está convencido de que seu compatriota do Liverpool é o melhor jogador da Alemanha. Com isso, Brandt sai em defesa de Wirtz, que tem sido alvo de muitas críticas por suas atuações abaixo do esperado desde sua transferência milionária para a Inglaterra.

Brandt, que jogou por muitos anos no Borussia Dortmund, foi perguntado no podcast Spielmacher sobre o que pensa de Wirtz. O meio-campista de 30 anos não precisou pensar muito. "Para mim, ele é o melhor jogador da Alemanha. De longe!"

Wirtz trocou o Bayer Leverkusen pelo Liverpool no verão de 2025 por 125 milhões de euros, mas demorou a corresponder às altas expectativas. Com a falta de gols e assistências, as críticas na Inglaterra aumentaram cada vez mais. Alguns ex-jogadores chegaram a sugerir que deixar o Liverpool seria a melhor solução.

Brandt considera essa conclusão precipitada. "Nem acho que ele precise mudar de clube, apesar de todos os rumores que já circulam." Para o jogador do Ajax, Wirtz está no lugar certo no Liverpool. "Mas, depois que você recebe um determinado rótulo, não é fácil se livrar dele."

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Para Brandt, as qualidades de Wirtz são indiscutíveis. O jogador, que disputou 48 partidas pela seleção, admira sobretudo a maneira como seu compatriota se movimenta entre as linhas e resolve situações difíceis de jogo. Ao mesmo tempo, reconhece que o armador não é um jogador típico da Premier League.

"O jogador típico da Premier League é alguém forte nos duelos de um contra um, capaz de se impor fisicamente e de acertar um chute potente no ângulo", explica Brandt. "Wirtz, por outro lado, é um jogador elegante. Quando corre, seu calcanhar quase nem toca o chão. Na verdade, ele se movimenta o tempo todo apoiado na parte da frente dos pés."

Ainda assim, Brandt não vê motivo para que Wirtz não possa se tornar um dos grandes destaques na Inglaterra. "Aos meus olhos, ele não é o protótipo de jogador da Premier League. Mas acho que tem todas as condições de se tornar um dos melhores por lá. E repito: considerando apenas suas qualidades, para mim ele é o melhor."

Nas últimas semanas, Wirtz parece estar encontrando seu ritmo no Liverpool. Depois de dar uma assistência contra o Brentford (1-2), o armador, levado a Anfield por Arne Slot há um ano, marcou na semana passada, contra o Villarreal (4-3), seu primeiro gol da temporada.