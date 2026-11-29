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Livre no mercado, Julian Brandt não recebeu poucas propostas no verão passado, mas escolheu o Ajax. "Se Jordi Cruijff liga, você pelo menos atende o telefone", disse ao De Volkskrant.

Brandt se tornou um dos pilares do Borussia Dortmund, mas seu último contrato não foi renovado. O meia alemão despertou bastante interesse.

De repente, o Ajax anunciou sua contratação. "O Ajax é mítico", explica Brandt. "Você entra de carro nas instalações e sente algo, percebe algo. O Ajax é uma tradição, e seu passado de sucesso não pode ter chegado ao fim."

"O que define o Ajax e o diferencia dos meus clubes anteriores é a identidade. O Ajax dá valor ao estilo de futebol. Em Leverkusen e Dortmund, isso nem sempre é tão claro", avalia.

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Brandt diz que gosta do futebol holandês. "A maneira como aproveitam os espaços, como dominam a bola, o que valorizam: técnica, desenvolvimento de talentos, posse de bola."

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O Ajax tem grandes ambições nesta temporada. O clube quer conquistar todos os títulos que puder. "Não vim para ficar em segundo lugar, nem para jogar a Liga Europa ou a Conference League", afirma Brandt, também ambicioso.

"Se o Ajax tivesse dito: escute, tivemos muitos problemas nos últimos anos e provavelmente não conseguiremos resolvê-los, eu não teria vindo. Quero fazer parte da solução", diz.

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"Talvez nem todos à minha volta achassem que eu tomaria essa decisão, mas, no fim das contas, tomo uma decisão por mim mesmo", afirma, por fim.

A decisão de assinar um contrato de três anos com o Ajax foi, portanto, bem pensada. "Escolhi o clube no qual achava que sentiria mais alegria."