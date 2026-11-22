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O Atlético de Madrid conquistou uma vitória convincente neste domingo pela LaLiga. O time da capital venceu o dérbi regional contra o Getafe por 0 a 3, com gols de Álex Baena, Johnny Cardoso e Alejandro Grimaldo. Los Colchoneros estão agora em terceiro lugar, a dois pontos do Real Madrid e a cinco do líder FC Barcelona.

O Atlético começou bem e não demorou a abrir o placar. Julián Álvarez dominou a bola na área e rolou para Baena, que acertou um chute rasteiro e fortíssimo no canto mais próximo: 0 a 1.

Após pouco menos de meia hora, uma falha do goleiro David Soria, do Getafe, deu origem ao 0 a 2. O espanhol mergulhou por baixo da bola em um escanteio cobrado por Álvarez e não teve chance de impedir Cardoso de completar para o gol.

No segundo tempo, faltou força ofensiva ao Getafe para criar perigo. O Atlético, que sofreu menos gols do que qualquer outro clube da LaLiga nesta temporada (10), manteve o placar zerado para o adversário sem grandes dificuldades.

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A poucos minutos do fim, Alexander Sørloth recebeu um empurrão evidente nas costas de Djené Dakonam. Após uma revisão do VAR, o árbitro decidiu mostrar o segundo cartão amarelo ao togolês e marcar um pênalti, convertido por Grimaldo: 0 a 3.