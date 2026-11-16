Jürgen Locadia recebe suspensão pesada de quatro meses: "Aconteceu nos bastidores"

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Jürgen Locadia foi suspenso pela FIFA por nada menos que quatro meses. O próprio atacante de 33 anos, que atualmente joga na segunda divisão dos Estados Unidos, anunciou a punição no Instagram. O motivo é uma disputa contratual com seu ex-clube, o CF Intercity.

"Quero compartilhar algo que aconteceu nos bastidores", começa Locadia. "A FIFA me impôs uma suspensão de quatro meses por causa de uma disputa contratual com meu ex-clube, o CF Intercity."

Segundo Locadia, o conflito surgiu por causa de salários atrasados e da rescisão de seu contrato em setembro de 2025. Depois de notificar formalmente o Intercity dos valores em aberto e dar ao clube quinze dias para efetuar o pagamento, ele decidiu rescindir o contrato.

A FIFA concluiu, então, que o próprio Locadia havia descumprido o contrato, embora também tenha reconhecido que o Intercity ainda lhe devia uma indenização. A entidade decidiu que cabia uma suspensão de quatro meses.

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O atacante, porém, discorda da decisão e, por isso, recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Seus pedidos para suspender temporariamente a punição durante o processo foram negados. O recurso ainda está em andamento.

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"O mais difícil é não poder jogar", disse Locadia. "Perdi jogos importantes com o Tampa Bay Rowdies e a chance de representar Curaçao em um momento tão crucial para a nossa seleção."

"Desde o primeiro dia, me senti em casa em Tampa, dentro e fora de campo. Fazer parte deste time significou muito para mim, o que torna ainda mais difícil não poder contribuir."

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"Sou sinceramente grato pelo apoio que recebi durante esta situação de todos no clube e dos meus companheiros de equipe, assim como da federação de futebol de Curaçao, da comissão técnica da seleção e dos meus companheiros de seleção. O fato de estarem ao meu lado neste momento difícil fez toda a diferença."

Locadia está determinado a voltar o mais rápido possível. "Não era assim que eu imaginava que as coisas aconteceriam, mas meu foco continua o mesmo: trabalhar duro, estar pronto e voltar a fazer o que amo."