Jürgen Klopp revela com toda a franqueza o que é preciso para que ele assine contrato com a seleção alemã

Jürgen Klopp confirmou as conversas com a Federação Alemã de Futebol. O experiente técnico fez isso ao vivo na TV, no canal Magenta TV. A Sky Sports Germany já havia noticiado na manhã de sexta-feira que Klopp havia conversado com a Federação Alemã de Futebol.

Mais cedo na sexta-feira, Julian Nagelsmann decidiu deixar a seleção nacional. Apesar de seu contrato estender-se até meados de 2028, ele não continuará como técnico da seleção.

O ex-técnico do RB Leipzig e do Bayern de Munique, entre outros, foi responsável pela péssima campanha na Copa do Mundo, na qual o Paraguai se mostrou superior nas disputas de pênaltis nas oitavas de final.

“Sim, posso confirmar as conversas. As coisas aconteceram bem rápido. Julian se demitiu. A DFB está procurando um sucessor. E eles estão conversando comigo”, confirmou Klopp na noite de sexta-feira.

No entanto, a contratação ainda está longe de ser concretizada. “Ainda é preciso mais tempo para isso. Tenho um contrato com a Red Bull. Disse a eles que estou interessado nas conversas.”

“Também preciso conversar com Oliver Mintzlaff. Ele é meu empregador. Já discutimos algumas coisas. Presumo que ele não vá se opor. Estive lá por 19 meses. Foi um período intenso”, continuou Klopp.

“Estou pronto para isso. Assim que as conversas começarem, a cabeça vai funcionar a todo vapor. Precisamos mudar coisas de forma fundamental na seleção alemã”, concluiu o ex-técnico do Liverpool e do Borussia Dortmund, entre outros clubes.



