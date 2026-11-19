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Antes rivais ferrenhos, agora amigos e admiradores: Pep Guardiola está entusiasmado com a contratação de Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã.

A decisão da Federação Alemã de Futebol (DFB) é "a melhor possível", disse o ex-técnico do Manchester City em entrevista à Bundesliga-Magazin, que será publicada na sexta-feira. O catalão não poupou elogios ao antigo adversário: "Ele é um dos melhores do futebol. Não consigo descrever minha admiração por ele. É o tipo de personalidade, de treinador, que torna o nosso mundo do futebol melhor."

Guardiola acredita que Klopp pode levar a seleção alemã de volta ao topo do mundo e, sobretudo, reacender o entusiasmo dos torcedores. "Ele tem carisma, é um comunicador incrível", elogiou o treinador de 55 anos. Disse estar "100% convencido" de que, sob o comando de Klopp, os alemães voltariam a sentir orgulho da seleção. Já se isso seria suficiente para conquistar uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa, ninguém poderia prever.

Guardiola sabe do que está falando. Na Alemanha e na Inglaterra, os dois grandes treinadores travaram duelos eletrizantes durante anos. "Tenho a impressão de que enfrentei Jürgen um milhão de vezes", disse o ex-técnico do Bayern: "Ele certamente me derrotou mais vezes do que eu o derrotei, e aprendi algo em cada um desses jogos." Klopp foi o "maior rival e maior adversário" de sua carreira até agora.

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Hoje, os dois têm muito mais em comum do que a rivalidade esportiva. "Somos amigos", afirmou Guardiola. Ainda neste ano, ele quer viajar à Alemanha para jogar golfe com Klopp e, depois, sair para jantar com ele.