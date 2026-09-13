Juan Bezerra pede desculpas à torcida do Zamalek em comunicado oficial e revela sua posição sobre a permanência

O brasileiro Juan Bezerra, jogador do Zamalek, enviou uma mensagem à diretoria do clube e à sua torcida, em meio à incerteza que cerca o seu futuro no clube.

Bezerra retornou ao Cairo no último sábado para definir o seu futuro com o Zamalek, depois de ter se recusado a se juntar à equipe desde o início do período de preparação, por seu desejo de ir para o Shabab Al-Ahli Dubai.

Bezerra escreveu em sua conta no "Instagram": "Ao clube Zamalek e à sua torcida, vivi uma temporada maravilhosa com o Zamalek e fui um dos que contribuíram para a conquista do título do campeonato".

E acrescentou: "Do Cairo, gostaria de pedir desculpas ao clube Zamalek e à sua diretoria, aos meus companheiros de equipe individualmente, a toda a comissão técnica e à torcida do Zamalek. Espero que aceitem estas desculpas, e estou totalmente disposto a aceitar quaisquer medidas disciplinares que o clube venha a me impor".

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E continuou: "Neste momento importante da minha vida, não posso ignorar os sentimentos de carinho que a torcida do Zamalek demonstrou por mim e os seus cânticos com o meu nome nas arquibancadas. Esse apoio foi o que me ajudou a dar o meu melhor ao longo de toda a temporada passada, com a ajuda dos meus companheiros".

Bezerra prosseguiu: "E gostaria de reforçar que a minha relação com todos na equipe é excelente. Também sou grato ao clube e à sua diretoria pelo desejo de que eu continuasse no Zamalek e pelos seus esforços para me manter na equipe. Ainda assim, escolhi partir, porque entendo que tenho agora uma grande oportunidade que talvez não se repita, e que representa um grande sonho para mim e para a minha família".

E completou: "Por esse motivo, mantive o meu desejo de me transferir nesta fase da minha carreira esportiva, depois de ter dado tudo o que tinha pelo Zamalek durante toda a temporada passada, o que foi testemunhado pela torcida do clube, com todo o meu apreço pelo clube e por sua torcida".

Juan destacou: "Hoje, na condição de jogador do clube Zamalek, e carregando no meu coração um grande apreço por cada pessoa deste clube, espero que o meu desejo e a minha decisão de me transferir para um novo clube se concretizem, de acordo com as condições que o clube estabelecer, e isso de forma alguma significa que um dia esquecerei o papel que a torcida teve na minha trajetória".

E concluiu: "Espero deixar o clube Zamalek com a esperança de que a minha boa relação com todos aqui continue, pois só recebi deles apreço e o mais alto respeito profissional. E é isso que fará do clube Zamalek e de sua brilhante torcida um capítulo eterno da minha trajetória no futebol. Mais uma vez, peço desculpas a todos, e sempre terei orgulho do clube Zamalek e de sua torcida, que continuarão a ocupar um lugar especial no meu coração, com o meu sincero respeito e apreço".

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