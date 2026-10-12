José María Gutiérrez, o "Guti", ex-estrela do Real Madrid, desferiu um ataque irônico contra Joan Laporta, presidente do Barcelona, no contexto do caso Negreira, acusando-o de contradição após ter defendido a inocência do clube catalão, apesar de os pagamentos ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros terem continuado ao longo de diferentes mandatos presidenciais, entre eles o seu primeiro.

As declarações de Guti foram feitas durante sua participação no programa espanhol "El Chiringuito", em resposta às recentes falas de Laporta, nas quais ele sustentou a inocência do Barcelona e dirigiu críticas ao Real Madrid, acusando o clube de arrogância e prepotência no tratamento do caso.

Disse o ex-jogador do Real Madrid: "Agora ele nos dá lições sobre como administrar o clube, quando foi ele um dos presidentes que lhe pagaram", em referência aos pagamentos recebidos por José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê de arbitragem.

E acrescentou Guti, em tom irônico: "Bom, estou convencido de que Florentino Pérez o ouviu e vai levar suas palavras a sério, e vai levar a sério tudo o que Laporta diz sobre o Real Madrid", em um comentário sarcástico sobre o ataque do presidente do Barcelona ao clube merengue.

Esse embate verbal ocorre em meio à continuidade do caso Negreira, relativo a pagamentos de cerca de 8,4 milhões de euros feitos pelo Barcelona a empresas ligadas ao ex-dirigente da arbitragem entre 2001 e 2018, segundo relatos da imprensa espanhola, enquanto as investigações judiciais seguem apurando a natureza e a finalidade desses pagamentos.

O Real Madrid mantém suas ações legais sobre o caso, após ter adotado medidas junto à Justiça espanhola e apresentado documentos à UEFA, que já havia reaberto o processo do Barcelona para analisar as informações a ela apresentadas.