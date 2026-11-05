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Jose Mourinho revelou detalhes fascinantes sobre como lida com o astro do Real Madrid Vinicius Junior após a vitória sobre o AEK Athens pela Champions League. O técnico português explicou que costuma adotar uma abordagem mais branda, mas não hesita em ser firme quando necessário.

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Uma vitória europeia suada

O Madrid conquistou uma vitória suada por 3 a 2 sobre o AEK Athens na quarta rodada da Champions League. Após o triunfo apertado na OPAP Arena, Mourinho falou com a imprensa e deu detalhes sobre o desempenho geral de sua equipe e suas estratégias para lidar com os jogadores.

Mourinho explica como lida com Vinicius

O ponto mais interessante da entrevista coletiva de Mourinho após a partida foi sua explicação franca sobre como lida com o ponta brasileiro Vinicius. Questionado se adota uma postura firme ou branda com o talentoso atacante, Mourinho detalhou seu método.

“Eu diria, tentando imaginar uma porcentagem, que até agora foram 80% com a direita (mão leve) e 20% com a esquerda (mão firme)”, explicou Mourinho, segundo o site oficial do clube.

O equilíbrio do elenco

Mourinho também falou sobre sua organização tática, especialmente sobre a versatilidade de Yan Diomande no ataque do Real Madrid. Ele destacou que Diomande foi contratado para atuar pelos dois lados do campo, permitindo trocas de posição no ataque com Vinicius.

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“Vinícius não provocou nada”, admitiu Mourinho. “Diomande veio para o Real Madrid mais para ser um jogador capaz de atuar pelos dois lados do que apenas por um. Para Diomande, isso não faz a menor diferença. Ele joga com características diferentes, mas atuar pela direita ou pela esquerda não muda nada para ele.

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“Vini fez uma partida bastante aceitável, não extraordinária, mas a equipe também não fez uma partida extraordinária. A equipe teve um jogo difícil, sério, e Vinícius, nesse contexto, foi muito bem. Obviamente, quando chega a hora de fazer mudanças em uma partida com o resultado indefinido, preciso pensar no resultado, mas, ao mesmo tempo, preciso pensar um pouco no Valencia: tirar Diomande, e não Vinícius; tirar Bernardo [Silva], e não [Eduardp] Camavinga, porque Tchouameni vai jogar em Valencia. Ao fazer algumas mudanças, também levei em conta a partida que temos no sábado.”

Foco agora no confronto com o Valencia

O Madrid volta agora suas atenções para o futebol nacional, enquanto se prepara para uma partida importante da La Liga. A equipe de Mourinho viajará até o Mestalla para enfrentar o Valencia neste sábado.