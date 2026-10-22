Jose Mourinho e Kylian Mbappe defendem Vinicius Jr após vaias da torcida do Real Madrid

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Jose Mourinho e Kylian Mbappe manifestaram publicamente apoio a Vinicius Junior depois que o atacante brasileiro foi vaiado por torcedores do Real Madrid durante a recente vitória do clube na Champions League. O jogador atravessa um difícil jejum de gols que já dura nove partidas e enfrenta uma longa suspensão em competições nacionais.

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Torcida no Bernabéu vaia Vinicius

Mourinho e Mbappe saíram publicamente em defesa de Vinicius. O atacante brasileiro foi vaiado pela torcida da casa durante a vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig no Santiago Bernabéu. Vinicius foi substituído aos 70 minutos do confronto europeu após passar mais uma vez sem marcar.

O atacante atravessa uma fase muito difícil e não marcou em suas últimas nove partidas pelo clube. No total, o ponta soma apenas um gol e três assistências em 11 jogos nesta temporada. Ele também começou a cumprir uma suspensão de quatro partidas na Liga, o que torna o início da campanha ainda mais frustrante.

Mourinho elogia disciplina tática

Mourinho reconheceu a dificuldade emocional de receber críticas duras da própria torcida. Conforme citado pela ESPN, o técnico disse: "Quando você está em campo e é vaiado fora de casa, muitas vezes isso aumenta sua motivação. Quando acontece em casa, dói."

Apesar de o jogador seguir sem marcar, o técnico do Real Madrid se mostrou satisfeito com sua contribuição geral contra a equipe alemã. Mourinho destacou especificamente o esforço defensivo do atacante e sua dedicação incansável sem a bola.

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"Vini teve uma boa atuação tática", afirmou Mourinho. "Vini defendeu muito bem. Depois, teve a chance de marcar um golaço, mas o goleiro fez uma grande defesa."

Getty Images

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Mbappe apoia companheiro para dar a volta por cima

Mbappe, eleito o melhor jogador da partida contra o Leipzig após marcar um gol e dar uma assistência, também manifestou seu firme apoio. O jogador da seleção francesa afirmou que a frustração visível de Vinicius vem de um profundo desejo de ajudar a equipe a ter sucesso.

"Ele está bem", disse Mbappe aos jornalistas após a partida. "É bom que ele esteja chateado, porque isso significa que quer dar muito à equipe e à torcida. Acho que ele só precisa manter a calma e ter orgulho de quem é. Um grande jogador deve sempre se orgulhar de quem é e ganhar confiança, porque qualidade ele tem."

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Apenas espectador no El Clásico

Vinicius agora ficará mais tempo fora de campo por causa da suspensão que cumpre nas competições nacionais. O brasileiro não estará disponível para os próximos jogos do Real Madrid pela liga nas duas semanas seguintes. Está confirmado que ele será apenas espectador quando o Real Madrid enfrentar o Barcelona no El Clásico, no Camp Nou, neste domingo. Além disso, também ficará fora das partidas contra Racing Santander e Valencia.