José Mourinho dispara: "Fui destruído pela Uefa"

José Mourinho falou em entrevista ao Corriere dello Sport sobre uma série de acontecimentos no futebol. Assim, ele aborda seu próximo encontro com o ex-clube Roma, a situação jurídica do Manchester City e suas relações com os árbitros.

Questionado sobre o processo do Manchester City, Mourinho reage em tom bem-humorado e com ironia para destacar a lentidão do caso. "Prefiro rir um pouco, porque acho que isso vai ter um fim."

"Mas nós dois", aponta Mourinho para o jornalista Ivan Zazzaroni, "que estamos na casa dos sessenta, temos que ter a sorte de ainda estar aqui quando sair a sentença definitiva. Agora vai sair uma sentença, e depois ainda haverá recurso..."

Sua relação conturbada com o mundo da arbitragem é atribuída pelo português ao azar de seus períodos nos clubes por onde passou coincidirem com casos suspeitos e/ou condenados.

Assim, ele foi treinador de Chelsea, Manchester United e Tottenham Hotspur na era em que o Manchester City violou 114 regras financeiras. Após sua saída do Fenerbahçe em 2025, Ferhat Gündogdu, presidente da Comissão Central de Arbitragem (MHK), foi detido com outras seis altas autoridades.

Entre 2010 e 2013, Mourinho já havia sido treinador do Real Madrid. Entre 2001 e 2018, o Barcelona pagou cerca de 7,3 a 8,4 milhões de euros a empresas ligadas ao presidente da associação de árbitros: Enrique Negreira.

O caso Negreira está mais atual do que nunca. Há uma semana, o Real Madrid apresentou um relatório de 50.000 páginas à UEFA e quer que nove títulos nacionais sejam retirados do arquirrival catalão. "Cheguei ao Real Madrid e vivi os tempos importantes de Negreira", prossegue Mourinho.

"Ninguém sabia, mas nós vivemos isso. Depois fui embora, e agora isso é conhecido. Mas na Turquia, o grande escândalo... Esse tipo de situação acontecia com mais frequência", diz Mourinho, que retornou ao Real Madrid no verão passado. O clube tirou The Special One do Benfica.

Antes, Mourinho também trabalhou na Roma, com a qual conquistou a Conference League às custas do Feyenoord. Em 14 de outubro, o Real Madrid visita Roma. "No dia em que cheguei, havia milhares de pessoas prontas para me receber, e eu ainda não tinha feito nada."

"Eu não merecia isso, mas isso é Roma." Sob o comando de Mourinho, a Roma chegou muito perto de mais um título europeu. A final da Liga Europa em 2023, porém, foi perdida nos pênaltis para o Sevilla. Roma e Mourinho se sentiram enormemente roubados após o jogo por um pênalti não marcado depois de um toque de mão.

Mourinho ficou completamente fora de si contra o árbitro Anthony Taylor, que, antes de sua partida, foi intimidado por torcedores da Roma no aeroporto de Budapeste. "Minha responsabilidade diz respeito apenas ao que aconteceu no túnel com o árbitro, não ao que aconteceu no aeroporto", diz ele.

O desentendimento de Mourinho com Taylor piorou sua relação com os donos da Roma, com quem teve uma divergência profunda sobre seu incidente com Taylor. "Paguei o preço com minha relação com os donos, que tinham um perfil diferente do meu e uma abordagem diferente daquela final", diz ele.

"A final acabou, fomos de férias e, quando voltei, eu já estava morto. Fui destruído pela UEFA, que me fez pagar por algo pelo qual eu não era responsável", conclui Mourinho.



