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José Mourinho não resistiu a criticar a arbitragem depois que o Real Madrid conquistou uma vitória crucial sobre o Barcelona. O técnico português manifestou sua irritação com o árbitro de vídeo por não ter identificado um lance que poderia ter resultado em cartão vermelho no segundo tempo do clássico.

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Mourinho esbraveja apesar da vitória no clássico

Mourinho manifestou sua frustração com a arbitragem após a importante vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Barcelona. O técnico português considerou que uma decisão decisiva da arbitragem prejudicou seu time na mais recente edição do aguardado El Clásico.

O confronto de domingo foi disputado pela 10ª rodada de uma desgastante campanha na La Liga. O Real Madrid acabou conquistando os três pontos em uma partida acirrada entre os grandes rivais. No entanto, o resultado positivo ficou um pouco ofuscado pelas declarações contundentes de Mourinho após o jogo. Ele destacou um lance específico do segundo tempo envolvendo o defensor do Barcelona Joao Cancelo e Yan Diomande, do Madrid.

Acusação de que o VAR estava dormindo

Mourinho está convicto de que Cancelo deveria ter sido expulso aos 60 minutos. Segundo ele, o lateral português fez uma entrada perigosa em Diomande que merecia cartão vermelho direto. Embora tenha elogiado o árbitro de campo, Mourinho direcionou toda a sua irritação aos assistentes de vídeo. Ele acusou a equipe do VAR de deixar passar completamente um erro claro e óbvio.

“Fizemos uma grande partida contra um grande adversário”, afirmou Mourinho durante a entrevista coletiva. “Com um árbitro que, na minha opinião, teve uma excelente atuação, e um VAR que, na minha opinião, estava dormindo aos 60 minutos, porque a falta de Cancelo em Diomande era claramente para cartão vermelho.”

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Uma grande vitória sobre os rivais

Apesar da evidente frustração com a atuação do VAR, Mourinho fez questão de destacar o desempenho geral de sua equipe. Vencer os grandes rivais deu um impulso significativo às ambições do time na La Liga. O ex-técnico da Inter de Milão reconheceu a qualidade do adversário naquela partida e elogiou seus jogadores por superarem o difícil desafio imposto pelo Barcelona.

“Mas foi uma grande partida, uma grande vitória”, concluiu Mourinho.

De olho nos próximos jogos

O Madrid agora tentará aproveitar o embalo conquistado com essa importante vitória no clássico. Somar os três pontos contra o Barcelona mantém a equipe de Mourinho firme na disputa pelo título da liga nesta fase inicial da campanha. O time de Mourinho viajará para enfrentar o Racing Santander pela La Liga neste fim de semana.