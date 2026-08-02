José Mourinho, técnico do Real Madrid, mostrou-se aberto à ideia de manter o ponta Alexis Ciria, jogador da equipe reserva do clube merengue, no elenco do time principal na nova temporada.

Ciria provocou uma revolução em Valdebebas ao longo de 6 meses, tendo chegado ao Real Madrid em janeiro passado. Começou sua trajetória com o Castilla com uma assistência, depois elevou as expectativas ao marcar um gol em sua primeira partida como titular, venceu o título da Liga de Juventude e, em um amistoso contra a Fiorentina no último sábado, apresentou uma boa atuação e marcou um gol no empate (2 a 2).

O jornal espanhol "AS" informou que fontes próximas à comissão técnica do Real Madrid dizem que Ciria terá alguns minutos ao longo da temporada.

E acrescentou: "Sua presença na Áustria não foi apenas um gesto simbólico. No plano traçado para ele, desempenhar um papel de liderança com o Castilla será a regra, mas vê-lo com o time principal de vez em quando não será uma exceção".

E prosseguiu: "Mourinho está encantado com seu talento nato. Ele começou a se tornar um de seus jogadores preferidos".

Mourinho não demonstra qualquer misericórdia durante essas três semanas, consideradas como um período de preparação quase oficial para a nova temporada; as exigências não fazem distinção para ninguém, nem mesmo com os jogadores da equipe de juventude.

Mas Alexis se preparou bem para tudo o que lhe acontecerá, pois, após o fim da temporada passada, concedeu a si mesmo apenas uma semana de descanso total, uma pausa física e mental completa.

Ao oitavo dia, já havia retornado aos treinos, colocando-se sob a supervisão de seu treinador pessoal, David de la Hera.

Ciria não quis ser excluído da disputa, ciente da saída dos jogadores da Copa do Mundo e de que isso lhe abriria horizontes para brilhar.

E a semana extra de folga de Vinicius, o titular indiscutível em sua posição, lhe concedeu essa oportunidade, pois ele estava pronto no momento certo.

E o toque final veio da sorte, materializado no que há de mais notável e valioso: o gol contra a Fiorentina.

Alexis Ciria brilha atualmente, e seu futuro parece muito promissor. Se continuar nesse ritmo e conseguir se integrar ao time principal, o Real Madrid terá de pagar algumas quantias, mas muito razoáveis diante do talento demonstrado pelo filho da cidade de Badajoz.

Alexis disputou uma partida oficial com o time principal (por pelo menos 45 minutos), de modo que o Real Madrid terá de pagar 120 mil euros ao Sevilla, e, se jogar dez partidas (também por pelo menos 45 minutos), o valor ultrapassará um milhão de euros, especificamente 1,2 milhão de euros.