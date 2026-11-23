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Jorthy Mokio se pronunciou pelo Instagram. O meio-campista congolês do Ajax levou um chute forte no duelo contra o ADO Den Haag, na tarde de domingo, e deixou o campo mancando, mas sua publicação parece tranquilizar a torcida do Ajax.

Perto do fim de uma partida que, até então, transcorria em clima tranquilo, Sekou Sylla, do ADO, acertou em cheio o meio-campista do Ajax.

Mokio precisou receber atendimento após a ação do jogador do ADO e deixou o campo amparado. O técnico Míchel Sánchez demonstrou preocupação com seu jogador.

"Ele ainda será examinado hoje (domingo, nota da redação). Ainda não posso dizer muita coisa, mas não pareceu nada bom", disse o espanhol na coletiva de imprensa após a partida.

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Pelo Instagram, Mokio deu uma primeira atualização sobre a lesão. "𝖬𝗂𝗇𝗈𝗋 𝖲𝖾𝗍𝖻𝖺𝖼𝗄, ᴍᴀᴊᴏʀ ᴄᴏᴍᴇʙᴀᴄᴋ", escreveu o jovem em suas redes sociais.

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As palavras de Mokio significam: "Um pequeno revés, mas voltarei mais forte." Ainda não está claro o que aconteceu exatamente com ele. A lesão, porém, parece ser leve.

Antes de se lesionar no domingo, Mokio havia marcado para o Ajax. Ele finalizou com frieza após passe de Davy Klaassen e colocou o time de Amsterdã em vantagem por 2 a 0.

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Na próxima quinta-feira, o Ajax enfrenta o FC Thun na Johan Cruijff ArenA. No fim de semana, será a vez do Clássico em De Kuip.