Jorthy Mokio fica sem reação após pergunta sobre sua vida pessoal: “Agora fico sem graça”

Jorthy Mokio está namorando há pouco tempo, como o meio-campista belga admitiu aos canais oficiais do Ajax.

No início deste mês, Mokio assinou, de forma bastante inesperada, um novo contrato com o Ajax. Com isso, ele está agora vinculado ao clube de Amsterdã até meados de 2031.

Nesse contexto, o clube realizou esta semana uma entrevista com o meia, que acaba de completar 18 anos, na qual também foi questionado sobre sua vida amorosa.

“É verdade que encontrei alguém. Isso me deixa logo tímido. É muito bonito. Muito bonito ter alguém que te apoia cem por cento na vida”, respondeu ele.

Aliás, Mokio não tem mais contato com seus pais. A Voetbal International revelou isso há duas semanas. Eles ficaram muito frustrados com a renovação do contrato do filho e pressionavam por uma transferência lucrativa, enquanto o próprio Mokio queria permanecer no Ajax.

Na entrevista, ele também fala sobre sua relação com Jordi Cruijff. O diretor técnico trabalha no Ajax desde fevereiro e, portanto, chegou a um acordo com Mokio há algumas semanas.

“Jordi e eu temos uma boa relação. Ele é muito aberto, direto e honesto. Gosto muito disso”, conclui ele na conversa.