Jornalista saudita defende Al-Dosari: ele é o único capaz de fazer a diferença

O jornalista saudita Khaled Al-Shneif defendeu o capitão da seleção saudita, Salem Al-Dossari, em meio à onda de críticas que o jogador vem enfrentando após o empate em 1 a 1 contra o Uruguai na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Al-Dosari foi alvo de uma campanha de ataques veementes nos últimos dias, além de pedidos constantes para que fosse excluído da escalação titular contra a Espanha, na noite deste domingo.

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Al-Shneif disse em declarações ao programa “Dorina Ghir”: “Não sei o motivo dessa crítica exagerada a Salem Al-Dosari. É verdade que ele não apresentou o desempenho esperado contra o Uruguai

E acrescentou: “Apesar dessas críticas, Al-Dosari continua sendo o único jogador capaz de fazer a diferença para nós, e as críticas contra ele se transformaram em ofensas e ataques pessoais, o que não deveria acontecer, pois ele é um jogador da nossa seleção e deve ser apoiado no cenário internacional”.

E concluiu: “A próxima partida contra a Espanha será difícil, e precisamos proteger todos os jogadores para alcançarmos um resultado positivo”.