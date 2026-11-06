Jornalista português: o que aconteceu com Cristiano Ronaldo é uma vergonha para nós!

O jornalista português Luís Vilar fez declarações explosivas sobre a decisão de aposentadoria de seu compatriota Cristiano Ronaldo, pois considera que a saída do "Don" da seleção de seu país desta forma representa uma situação vergonhosa.

Ronaldo havia anunciado na última quinta-feira a aposentadoria no cenário internacional, após uma carreira impressionante que o viu conquistar 3 títulos: a Liga das Nações da Europa (2), além da Eurocopa (1), somando ainda 146 gols marcados e 45 assistências em 234 partidas.

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Vilar disse em declarações durante o programa "Na Baliza", da rede " Al Arabiya ": "Todos em Portugal ficaram chocados com a decisão de aposentadoria de Ronaldo".

E acrescentou: "Ronaldo tomou a decisão de se aposentar porque não quer jogar sob o comando de Jorge Jesus, mas o treinador lidou com ele de forma errada, pois estamos falando atualmente do melhor jogador da história de Portugal".

E prosseguiu: "Ronaldo foi e sempre será o melhor jogador da história de Portugal para sempre. Concordo que o Don não apresentou atuações impressionantes, mas a seleção também não esteve bem, e não se pode culpá-lo por tudo".

E concluiu sua fala: "Ronaldo deu muito a Portugal e deveria ter sido valorizado da forma devida, pois é uma lenda do futebol".