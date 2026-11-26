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O jornalista espanhol Juanma Rodríguez gerou grande polêmica nos círculos madridistas ao pedir que a diretoria do Real Madrid abra mão de Kylian Mbappé e contrate o norueguês Erling Haaland, por considerar que o atacante do Manchester City seria a melhor opção para ocupar a posição de centroavante no time merengue.

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As declarações de Rodríguez foram dadas durante sua participação no programa "El Chiringuito", num momento em que cresce o debate sobre o futuro de Haaland no Manchester City, após a queda de rendimento do time inglês desde a saída de seu ex-treinador, Pep Guardiola, e o afastamento da imagem que costumava transmitir como um dos principais candidatos a conquistar todos os títulos.

As especulações sobre o futuro do atacante norueguês aumentaram diante da ameaça de uma punição severa ao Manchester City, que pode chegar ao rebaixamento para divisões inferiores, por causa do caso de manipulação das regras financeiras da Premier League.

Segundo a rede "Foot Mercato", Rodríguez acredita que o Real Madrid precisa reorganizar suas opções ofensivas para aproveitar da melhor forma as qualidades de seus jogadores. Ele destacou que, na sua visão, ter Mbappé como centroavante fixo não é a solução ideal e que a contratação de Haaland daria ao time um atacante com características diferentes, adequadas a essa função.

O jornalista espanhol afirmou: "Sou fã do Erling Haaland, mas não dá para contratá-lo sem vender Kylian Mbappé . Temos um problema com o jogador francês, porque, se você o colocar pela esquerda, ele pode se opor, como aconteceu na experiência dele com Zinedine Zidane. Por isso, tornou-se necessário utilizá-lo como centroavante."

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Rodríguez acrescentou que a formação que considera ideal para o ataque do Real Madrid teria Vinícius Júnior pela esquerda, onde ele consegue render o seu melhor e fazer a diferença graças à velocidade e à habilidade no um contra um, a contratação de Haaland para ocupar a posição de centroavante e o jovem talento marfinense Yan Diomande na ponta direita.

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O jornalista acredita que esse trio daria ao Real Madrid grande variedade ofensiva, com Vinícius, capaz de furar as defesas pelo lado esquerdo, Haaland, que se destaca pela capacidade de finalizar as jogadas e aproveitar as chances dentro da área, e Diomande, que ele vê como um reforço adequado para o lado direito.

Quando questionado sobre a superioridade de Haaland em relação a Mbappé como centroavante fixo, Rodríguez manteve sua opinião sem hesitar: "Sem dúvida. É apenas uma fantasia futebolística, porque não pode ser comprovada, mas, para mim, é algo indiscutível", deixando clara sua convicção de que o atacante norueguês seria mais adequado para a posição.

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A proposta, porém, não foi unânime entre os comentaristas do programa. Vários deles se opuseram à ideia de sacrificar Mbappé para contratar Haaland, lembrando que o francês marcou mais gols do que o norueguês na última temporada.