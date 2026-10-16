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Jornalista do Al-Nassr: Conquistar o quarto lugar é melhor que o título da Champions da Ásia!

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Al-Ahli
Campeonato Saudita
AFC Champions League Two
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita

Declarações polêmicas

O jornalista Saud Al Sarami, ex-porta-voz oficial do Al Nassr, fez declarações polêmicas sobre a disputa pelos títulos da Liga Roshn Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Na temporada passada, o Al Ahli conquistou o título da Elite pela segunda vez consecutiva, enquanto o Al Nassr levantou a taça da Liga Roshn pela primeira vez em 7 anos.

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Al Sarami disse, em declarações ao programa "Al Arabiya FM": "O futebol atualmente vive a era do dinheiro, por isso, no meu ponto de vista, alcançar o quarto lugar na Liga Roshn é muito melhor do que ser campeão da Liga dos Campeões da Ásia Elite".

E acrescentou: "O Campeonato Saudita tem mais dinheiro do que o torneio asiático e, se eu tivesse que escolher entre o título continental ou o quarto lugar na Roshn, escolheria a segunda opção, por causa do dinheiro".

E prosseguiu: "Se você perguntar aos clubes que caíram da Liga Roshn qual foi o volume de dinheiro que perderam, a resposta vai ser chocante. Estamos atualmente em uma era governada pelo dinheiro".

E concluiu suas declarações: "A continuidade no campeonato nacional é mais importante do que a alegria de um título cujas comemorações terminam depois de apenas 72 horas", em referência à Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Vale lembrar que o Al Nassr foi campeão da última edição da Liga Roshn, enquanto o Al Ahli manteve o título da Liga dos Campeões da Ásia Elite pela segunda vez consecutiva.




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