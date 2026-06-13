O jornal espanhol Marca destacou os principais pontos fracos da seleção marroquina antes do esperado confronto contra o Brasil na estreia dos “Leões do Atlante” na Copa do Mundo de 2026, considerando que a mudança na comissão técnica representa um dos maiores desafios que a seleção enfrenta no torneio.

O jornal observou que a seleção marroquina chega à Copa do Mundo com grande confiança após seus resultados notáveis nos últimos tempos, tendo conseguido se impor como uma das principais candidatas a causar surpresa, apoiando-se em uma base defensiva sólida e em um desempenho consistente que a tornou uma das seleções africanas mais convincentes nos últimos anos.

Apesar desses sinais positivos, o “Marca” considerou que a saída do ex-técnico Walid Regragui e a assunção de Mohamed Wahbi ao comando técnico pouco antes do torneio levantam questões importantes, especialmente porque o novo técnico não possui a mesma experiência internacional que seu antecessor acumulou durante a Copa do Mundo de 2022.

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O jornal acrescentou que Wahbi assumiu o comando da seleção principal apoiado por suas conquistas com as categorias de base, principalmente por ter levado o Marrocos ao título da Copa do Mundo Sub-20 em 2025; no entanto, o desafio da Copa do Mundo continua sendo totalmente diferente em termos de intensidade da pressão e nível da competição.

O relatório também destacou que o Marrocos manteve a identidade tática que moldou seus recentes sucessos, com ênfase na organização defensiva, pressão forte e transições rápidas, além do esquema 4-2-3-1, que dá maior liberdade aos jogadores do ataque.

Quanto aos pontos fortes, o “Marca” elogiou os números alcançados pela seleção marroquina durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, depois de ter sido a única seleção africana a obter nota máxima ao vencer todas as suas oito partidas, marcando 22 gols contra apenas dois sofridos, graças à solidez defensiva e à eficácia ofensiva liderada pelo atacante Ayoub El Kaabi.

O jornal também dedicou espaço para falar sobre Achraf Hakimi, descrevendo-o como a “alma da seleção” e uma das peças-chave do time, devido ao seu grande impacto ofensivo e defensivo e à sua experiência acumulada em grandes competições, o que o torna um dos jogadores mais esperados para brilhar na atual edição da Copa do Mundo.

O Marrocos inicia sua trajetória no torneio com um confronto difícil contra a seleção do Brasil, em um teste que revelará logo no início a capacidade dos “Leões do Atlante” de superar as dúvidas levantadas pela imprensa espanhola e transformar suas ambições em realidade dentro de campo.