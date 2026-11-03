Lamine Yamal se prepara para encarar um novo desafio na Liga dos Campeões, mas desta vez não se trata de disputar um título ou conduzir o Barcelona a mais uma vitória, e sim de arrebatar um recorde histórico de um dos maiores craques de sua geração, Kylian Mbappé.

O jornal espanhol "Marca" escolheu um título chamativo para sua reportagem sobre essa perseguição, dizendo:"Lamine quer roubá-lo de Mbappé", em referência ao desejo do jovem craque de se apoderar do recorde que atualmente divide com o atacante francês, após ficar a apenas um gol de assumir sozinho a liderança da lista dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões antes de completarem 20 anos.

Yamal e Mbappé têm 13 gols cada um na Liga dos Campeões antes de completarem 20 anos, depois que o craque do Barcelona conseguiu igualar os números do francês com seu gol no confronto contra o Paris Saint-Germain na semana passada.

Yamal está diante da chance de superar Mbappé durante a próxima partida do Barcelona, contra o Aston Villa, e sua oportunidade não se encerra nesse confronto, já que ele só completa 20 anos em 17 de julho de 2027, o que lhe dá o restante da temporada para continuar aumentando sua conta de gols e assumir sozinho o recorde.

O norueguês Erling Haaland aparece na posição seguinte, com 10 gols, enquanto Jude Bellingham, Patrick Kluivert, Karim Benzema e Raúl González estão empatados com 6 gols cada um antes de completarem 20 anos.

A perseguição ganha importância adicional considerando que Yamal e Mbappé estiveram em lados opostos de outra disputa nos últimos dias, depois de concorrerem ao prêmio da Bola de Ouro, que foi decidido no fim em favor de Harry Kane.

E agora, a rivalidade entre os dois craques se renova no âmbito da Liga dos Campeões, mas desta vez por meio de um recorde histórico ligado ao que cada um conquistou em idade precoce, depois que Yamal ficou no limiar de superar uma das principais conquistas europeias de Mbappé.

O ponta do Barcelona chega ao confronto após brilhar na grande vitória sobre o Alavés pelo placar de 6 a 1, quando marcou dois gols e deu uma assistência para seu companheiro Fermín, participando de três gols durante a partida.

Esta foi a quinta vez que Yamal participou de três gols em uma única partida nesta temporada, apesar de as competições ainda não terem completado três meses.

De acordo com os números divulgados pela "Marca", a conta do jogador chegou a 12 gols e 11 assistências nesta temporada, confirmando seu nível excepcional, enquanto as atenções se voltam para sua próxima aparição na Liga dos Campeões, onde lhe resta um gol para desfazer a parceria com Mbappé e assumir sozinho a liderança dos artilheiros históricos da competição na categoria sub-20.