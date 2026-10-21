O Paris Saint-Germain conquistou uma valiosa vitória sobre o Barcelona pelo placar de 4 a 2 na Liga dos Campeões da Europa, mas não foi um triunfo sem perdas, depois que o time francês pagou um preço elevado no âmbito das lesões, perdendo três de seus jogadores durante o confronto que os reuniu na terceira rodada da fase de liga do torneio continental.

O jornal catalão "Mundo Deportivo" destacou os prejuízos físicos sofridos pela equipe do técnico Luis Enrique diante do Barcelona, depois que Ousmane Dembélé deixou o campo no primeiro tempo, antes de ser seguido por Marquinhos e Khvicha Kvaratskhelia durante a segunda etapa, transformando as lesões em motivo de preocupação dentro do clube parisiense apesar da conquista dos três pontos.





Dembélé sai no primeiro tempo

Não se passaram 20 minutos do início da partida e Dembélé sofreu um problema muscular durante uma arrancada individual, depois de disparar numa disputa pela bola antes de levar a mão à parte de trás da perna esquerda, mais precisamente na região da musculatura posterior da coxa.

O jogador francês percebeu rapidamente a gravidade da situação, parou de correr e levantou a mão pedindo a substituição, deixando o campo no primeiro tempo, depois de não conseguir continuar jogando.

Marquinhos e Kvaratskhelia o seguem

E no segundo tempo, o Paris Saint-Germain recebeu dois novos golpes, depois que Marquinhos sentiu dores que o obrigaram a deixar o campo, enquanto o ponta georgiano Khvicha Kvaratskhelia sofreu um golpe durante a partida.

A natureza das duas lesões e o grau de gravidade ainda aguardam a avaliação médica, que determinará a dimensão do dano e o período provável de ausência dos jogadores dos gramados.

A comissão técnica do Paris Saint-Germain aguarda os resultados dos exames médicos dos três jogadores, diante da importância de manter a disponibilidade dos elementos da equipe durante a próxima etapa da temporada.

E enquanto a equipe parisiense atingiu seu objetivo ao decidir o confronto diante do Barcelona, as três lesões impuseram um preço elevado à vitória, de modo que a perda física permanece como a maior preocupação de Luis Enrique após uma noite europeia da qual seu time saiu com os pontos, mas não saiu com o elenco completo.











