Jornal catalão descarta Hamza Abdelkarim dos planos do Barcelona

Um jornal catalão descartou o egípcio Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona, dos planos do técnico alemão Hansi Flick para a próxima temporada.

Abdelkarim se juntou ao elenco do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão, vindo do Al-Ahly do Egito, após uma bem-sucedida passagem por empréstimo com a equipe reserva ao longo da segunda metade da temporada passada.

E, apesar de ter viajado entre os 30 jogadores para participar com o Barcelona da pré-temporada na Inglaterra, em preparação para as competições da nova temporada de futebol, o jornal catalão "Mundo Deportivo" o descartou das alternativas disponíveis para o time no ataque.

Em meio às conversas sobre o desejo do Barcelona de contratar o francês Eli Kroupi, do Bournemouth, como novo atacante, caso falhe a contratação do argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, o jornal revelou algumas das opções em que Flick poderia se apoiar.

O "Mundo Deportivo" indicou que o técnico alemão poderá contar com seu compatriota Karim Adeyemi, novo reforço vindo do Borussia Dortmund, como centroavante de origem, ou o espanhol Ferran Torres, ou seu compatriota Dani Olmo, ou até mesmo Lamine Yamal.

Por outro lado, o jornal não incluiu o nome de Hamza Abdelkarim entre as possíveis alternativas para essa posição, apesar das atuações destacadas que apresentou com a equipe reserva na segunda metade da temporada passada, e que o levaram a disputar a Copa do Mundo de 2026.

O "Mundo Deportivo" esclareceu, citando o jornal francês "L'Équipe", que o Bournemouth já recusou duas propostas do Barcelona pela contratação de Kroupi, ambas com valores inferiores a 100 milhões de euros.

Álvarez permanece como a primeira opção do clube catalão na posição de atacante, para compensar a saída do polonês Robert Lewandowski, porém o Atlético de Madrid afirmou que não deseja abrir mão de seu jogador argentino durante o atual mercado de verão.