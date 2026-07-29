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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Jornal catalão descarta Hamza Abdelkarim dos planos do Barcelona

Barcelona
Al Ahly
Egito
H. Abdelkarim
E. Kroupi
J. Alvarez
Espanha
Egito
França
Argentina

O astro egípcio perdeu sua chance?

Um jornal catalão descartou o egípcio Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona, dos planos do técnico alemão Hansi Flick para a próxima temporada.

Abdelkarim se juntou ao elenco do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão, vindo do Al-Ahly do Egito, após uma bem-sucedida passagem por empréstimo com a equipe reserva ao longo da segunda metade da temporada passada.

E, apesar de ter viajado entre os 30 jogadores para participar com o Barcelona da pré-temporada na Inglaterra, em preparação para as competições da nova temporada de futebol, o jornal catalão "Mundo Deportivo" o descartou das alternativas disponíveis para o time no ataque.

Em meio às conversas sobre o desejo do Barcelona de contratar o francês Eli Kroupi, do Bournemouth, como novo atacante, caso falhe a contratação do argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, o jornal revelou algumas das opções em que Flick poderia se apoiar.

O "Mundo Deportivo" indicou que o técnico alemão poderá contar com seu compatriota Karim Adeyemi, novo reforço vindo do Borussia Dortmund, como centroavante de origem, ou o espanhol Ferran Torres, ou seu compatriota Dani Olmo, ou até mesmo Lamine Yamal.

Por outro lado, o jornal não incluiu o nome de Hamza Abdelkarim entre as possíveis alternativas para essa posição, apesar das atuações destacadas que apresentou com a equipe reserva na segunda metade da temporada passada, e que o levaram a disputar a Copa do Mundo de 2026.

O "Mundo Deportivo" esclareceu, citando o jornal francês "L'Équipe", que o Bournemouth já recusou duas propostas do Barcelona pela contratação de Kroupi, ambas com valores inferiores a 100 milhões de euros.

Álvarez permanece como a primeira opção do clube catalão na posição de atacante, para compensar a saída do polonês Robert Lewandowski, porém o Atlético de Madrid afirmou que não deseja abrir mão de seu jogador argentino durante o atual mercado de verão.

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