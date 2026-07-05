Jornal argentino destaca um “fato surpreendente” que pode ocorrer no confronto entre Egito e Argentina

O jornal argentino “Olé” destacou uma situação excepcional que pode ocorrer no confronto entre Egito e Argentina nesta terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo, descrevendo-a como “algo surpreendente”.

Em uma reportagem detalhada publicada dois dias antes do confronto, o jornal argentino afirmou que Salah, capitão dos Faraós, pode conseguir tirar o título de maior artilheiro da história da seleção egípcia de seu técnico, Hossam Hassan, durante a partida.

E explicou: “Salah está a apenas um gol de igualar o recorde de maior artilheiro da história da seleção egípcia, em uma situação excepcional que pode levá-lo a conquistar esse marco único de seu atual técnico”.

De acordo com as estatísticas oficiais, Salah marcou 68 gols com a camisa dos Faraós, ocupando o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da história da seleção, atrás de Hossam Hassan, que lidera a lista com 69 gols. Isso significa que um único gol contra a Argentina fará com que o recorde seja compartilhado entre o jogador e seu técnico, enquanto dois gols o tornariam o maior artilheiro da história do Egito.

O jornal “Olé” comentou sobre essa situação rara, dizendo: “Pode acontecer algo muito estranho se o egípcio fizer uma grande partida, e esperamos que isso não aconteça do ponto de vista dos argentinos, pois ele pode tirar um recorde impressionante do próprio treinador”.

Salah, de 34 anos, disputou quatro partidas, nas quais marcou um gol e deu duas assistências decisivas, tendo jogado 76 minutos no empate em 1 a 1 contra a Bélgica, 85 minutos na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, onde marcou seu único gol, 57 minutos no empate em 1 a 1 contra o Irã e os 120 minutos completos contra a Austrália, quando o Egito venceu por 4 a 2 nos pênaltis e ele marcou o terceiro gol na disputa.

O jornal “Olé” destacou que Salah, o histórico atacante do Liverpool que se tornou jogador sem vínculo após o término de seu contrato com os Reds e com mais de 300 gols em sua carreira nos clubes, enfrentará contra a Argentina seu maior desafio no que pode ser sua última Copa do Mundo.

O jornal observou que Salah demonstrou extrema cautela após a vitória sobre a Austrália em relação à possibilidade de enfrentar a Argentina, o que reflete sua consciência da dificuldade da próxima tarefa diante do atual campeão.