A imprensa francesa elogiou muito, na manhã desta sexta-feira, a atuação do goleiro do NEC Gonzalo Crettaz contra o Stade Rennes (3 a 1). O argentino foi decisivo para a vitória do time de Nijmegen com uma série de defesas.
O NEC conquistou uma boa vitória por 3 a 1 sobre o Stade Rennes na noite de quinta-feira. No Goffertstadion, o time de Dick Schreuder abriu o placar logo no início com Bryan Linssen.
O Stade Rennes empatou pouco depois, e o placar ficou em 1 a 1 por um longo período.
A dez minutos do fim, o NEC conseguiu retomar a vantagem. Tjaronn Chery converteu um pênalti após uma falta sobre Clement Bischoff.
Alguns minutos depois, o próprio Bischoff definiu o resultado com um chute forte no canto mais próximo, que entrou após bater na parte interna da trave.
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Mas o destaque não foi nenhum dos autores dos gols, e sim o goleiro do NEC. Ouest-France o elegeu o melhor em campo. Ele fez nada menos que oito defesas.
“O melhor em campo. Ele manteve o NEC no jogo no segundo tempo ao defender chutes de Lepaul (45+1), Nagida (48), Cissé (55), Lepaul novamente (60) e Al-Tamari (73)”, escreveu o veículo regional.
O veículo local Rennes Infos Autrement também destacou Crettaz. “O goleiro argentino, que estava em excelente forma, manteve seu time de pé.”
Maxifoot, por sua vez, também apontou Crettaz como o melhor em campo. “Melhor em campo: Gonzalo Crettaz. Uma verdadeira muralha.”