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O Ajax venceu o FC Thun com autoridade na noite de quinta-feira. O time suíço da parte de baixo da tabela foi superado sem grandes dificuldades, e o público na Johan Cruijff ArenA viu dois gols espetaculares.

Rayane Bounida e Steven Berghuis marcaram dois belos gols. Bounida fez o segundo dele na noite com uma cobrança de falta espetacular.

Berghuis tabelou com o atacante Marcos Leonardo e, de fora da área, finalizou com uma cavadinha magistral. O jogador que saiu do banco marcou assim o quarto e último gol do Ajax.

Nos jornais desta manhã, além dos elogios a Bounida, destaque da partida, há espaço para Leonardo. O brasileiro que custou uma fortuna vem enfrentando dificuldades desde que chegou a Amsterdã, mas deixou uma boa impressão na quinta-feira.

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O atacante ansiava por um gol e conseguiu marcá-lo, embora tenha tido, mais uma vez, chances suficientes para fazer outros. Ainda assim, a imprensa ficou satisfeita com Leonardo.

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O De Volkskrant se detém especialmente na atuação do atacante. "A alegria e o alívio do atacante, de seus companheiros e do público foram um momento divertido em uma noite tranquila para o Ajax", diz o jornal. A alegria de Leonardo e, na verdade, de todo o time após o gol chamou a atenção.

"Foi uma alegria contagiante de se ver após o gol de Marcos Leonardo, o atacante para quem dizer que ansiava por marcar ainda é pouco."

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"Leonardo é um atacante que costuma estar no lugar certo, mas, por algum motivo, passa uma impressão um tanto desajeitada. Agora resta saber se a velha história da garrafa de ketchup vai se aplicar ao brasileiro."

"Ele correu tranquilamente até o canto e recebeu de bom grado a recepção, enquanto os companheiros vinham, um a um, parabenizá-lo. No intervalo, murmurou uma oração a caminho do vestiário, com os olhos voltados para o céu", observou ainda o jornalista Willem Vissers.

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"Leonardo começou a partida com mais uma chance desperdiçada, mas o brasileiro se recuperou e não jogou mal", afirmou o Algemeen Dagblad. "Embora também fosse difícil jogar mal contra o FC Thun."