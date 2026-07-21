Jorge Jesus revela convite para convocar o Brasil e diz o que mudaria na lista de Ancelotti

Apresentado como novo técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus revelou que esteve muito perto de assumir o comando da seleção brasileira antes da contratação de Carlo Ancelotti. Segundo o treinador, as conversas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avançaram a ponto de ele já receber orientações para montar uma pré-convocação.

"Eu acabei por não ir treinar a seleção do Brasil, mas já tinha indicações para fazer a pré-convocação para o jogo que seria disputado em março, depois de eles terem perdido por 4 a 1 para a Argentina", afirmou Jesus, em entrevista ao Canal 11, de Portugal.

Embora o treinador tenha citado uma partida em março, o primeiro compromisso oficial da seleção sob o comando de Ancelotti aconteceu apenas na Data Fifa de junho de 2025, quando o italiano estreou no cargo.

Durante a entrevista, Jorge Jesus também foi questionado sobre quais mudanças faria em relação à lista de convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo. O português afirmou que faria poucas alterações e elogiou o trabalho do treinador italiano, mas aproveitou para destacar Pedro, atacante que comandou no Flamengo.

"O jogador brasileiro joga no mundo todo. Além disso, o Campeonato Brasileiro tem muita qualidade. Convocaria diferente do que o Ancelotti fez? Sim, um ou outro jogador. Acho que, neste momento, o melhor ponta de lança do Brasil é o Pedro. Claro que sou um pouco tendencioso, porque ele foi meu jogador no Flamengo."

Na sequência, Jesus explicou que faria poucas mudanças na relação de convocados e acredita que a principal diferença estaria na maneira de trabalhar a equipe.

"Talvez mudasse de um a três jogadores, mas concordo com a maioria das escolhas. A grande diferença seria a forma de olhar para o jogo e de treinar."

Aos 71 anos, Jorge Jesus inicia agora seu primeiro trabalho à frente de uma seleção. Contratado para substituir Roberto Martínez após a eliminação portuguesa nas oitavas de final da Copa do Mundo, o treinador assinou um projeto voltado ao ciclo de 2030, quando Portugal sediará o Mundial ao lado de Espanha e Marrocos.

Com a vaga assegurada por ser país-sede, Portugal terá como próximos desafios a Liga das Nações da Uefa e, posteriormente, a Eurocopa de 2028, torneios que servirão de preparação para a Copa do Mundo de 2030.