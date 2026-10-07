Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, afirmou não ter “lido” a carta de Cristiano Ronaldo, como contou no fim da noite de terça-feira a jornalistas em frente à sua casa.

Jesus foi abordado por uma horda de jornalistas na noite de terça-feira, quando chegava em casa. Eles lhe pediram uma reação ao longuíssimo comunicado que Ronaldo havia escrito no fim da tarde.

O comunicado de Ronaldo dizia: “O técnico da seleção me perguntou se eu queria jogar contra a Noruega. Isso estava fora do meu plano de recuperação e treinamento, mas é claro que eu disse sim. Ele respondeu que eu precisava me preparar, porque jogaria trinta minutos.” Ronaldo começou seu aquecimento a partir do intervalo, mas não entrou em campo. “O técnico da seleção havia quebrado sua palavra comigo.”

Depois da partida, Ronaldo não agradeceu aos torcedores que viajaram para apoiar a equipe. “Aquilo foi um erro meu e não deveria ter acontecido. Peço desculpas aos portugueses que nos apoiaram ali de forma tão intensa.” Dois dias depois, segundo ele, houve uma conversa com Jesus e Simão Coutinho, diretor esportivo do Al Nassr. Ronaldo afirmou que ficou combinado que Jesus reconheceria durante sua entrevista coletiva que Ronaldo jamais havia pedido minutos em campo por conta própria e que havia sido um erro deixá-lo aquecer sem colocá-lo para jogar.

Segundo Ronaldo, pouco disso aconteceu. “A postura não teve nada a ver com a nossa reunião. Ouvi expressões e uma agressividade que considero não merecer.” Para o pentacampeão da Bola de Ouro, aquilo foi o limite. “Foi a segunda vez que ele quebrou a palavra que havia me dado.” Ronaldo então pegou suas coisas e deixou a concentração.





Por essa decisão, Ronaldo assumiu ele mesmo a responsabilidade. “Preciso pedir desculpas aos meus companheiros de equipe por ter deixado a concentração. Apesar da completa quebra de confiança na palavra do técnico da seleção, eu não deveria ter feito isso.” Ele acredita até que a federação portuguesa de futebol deve puni-lo. “Não deve haver circunstâncias atenuantes. Eu não sou um jogador qualquer, sou o capitão, e isso é justamente uma circunstância agravante.”

Apesar disso, não se trata de uma despedida definitiva. Ronaldo prometeu que mais tarde haverá tempo para “um ou mais jogos de despedida”, mas, por enquanto, quer seguir lutando por Portugal. “Se eu estiver fisicamente bem, jogando pelo meu clube e, espero, marcando gols, estarei disponível, depois de cumprir a suspensão que me for imposta, para lutar e vencer pela nossa seleção.” Ele encerrou sua declaração com as palavras: “Esta é, acredite, a mais pura verdade.”

Jesus afirmou que, na noite de terça-feira, nem sequer havia lido o comunicado de Ronaldo. “Eu estava no jogo de Portugal sub-21 (contra a República Tcheca, vitória por 2 a 0, red.). Não tive tempo para isso”, disse.