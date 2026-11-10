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imago-sport-1085799211.jpgIMAGO / ANP
Bart DHanis
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Jordi Cruyff revela planos de transferências para o inverno no Ajax: "Talvez a gente vá..."

Ajax

Jordi Cruyff está muito satisfeito com a última janela de transferências, como afirmou na Assembleia Geral de Acionistas do Ajax. A contratação de Marc ter Stegen, em especial, o deixa feliz.

Ter Stegen chegou por empréstimo do FC Barcelona no último verão. O goleiro alemão havia recebido várias propostas, mas queria jogar pelo Ajax.

"Ter Stegen pode jogar onde quiser, mas, ainda assim, tem motivação para vir jogar pelo Ajax. São boas contratações", disse Cruyff, segundo o Ajax Showtime.

Cruyff também falou brevemente sobre a próxima janela de transferências. O diretor técnico do clube de Amsterdã não quis revelar muita coisa. "Quanto mais eu disser, mais caros os jogadores ficarão."

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"Não será tão movimentada quanto a janela de verão, mas talvez façamos uma pequena movimentação. Se vendermos alguém, também teremos de agir", concluiu Cruyff.

O Ajax ocupa atualmente a terceira posição na VriendenLoterij Eredivisie e tem a mesma pontuação do Feyenoord, segundo colocado. O PSV lidera com um ponto a mais.

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