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imago-sport-1085799211.jpgIMAGO / ANP
Bart DHanis
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Jordi Cruyff revela planos de transferências do Ajax para o inverno: "Talvez a gente vá..."

Ajax

Jordi Cruyff está satisfeito com a última janela de transferências, afirmou o diretor técnico na Assembleia Geral de Acionistas do Ajax. A chegada de Marc ter Stegen, em especial, o deixou contente.

Ter Stegen chegou por empréstimo do FC Barcelona no último verão. O goleiro alemão recebeu várias propostas, mas queria jogar pelo Ajax.

“Ter Stegen pode jogar onde quiser, mas, ainda assim, tem vontade de vir para o Ajax. Essas são boas contratações”, disse Cruyff, segundo o Ajax Showtime.

Cruyff também falou brevemente sobre a próxima janela de transferências. O diretor técnico do clube de Amsterdã não quis revelar muita coisa. “Quanto mais eu disser, mais caros os jogadores ficam.”

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“Não será tão movimentada quanto a janela de verão, mas talvez façamos alguma coisinha. Se vendermos alguém, também teremos de agir”, concluiu Cruyff.

O Ajax ocupa atualmente o terceiro lugar na VriendenLoterij Eredivisie e tem o mesmo número de pontos do Feyenoord, segundo colocado. O PSV lidera e somou um ponto a mais.

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