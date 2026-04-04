Jordi Cruijff precisa tirar o Ajax da crise o mais rápido possível. O novo diretor técnico já está trabalhando arduamente na formação do elenco para a próxima temporada. Além de injetar qualidade no time, ele também precisa dispensar alguns jogadores.

Segundo o jornal Het Parool, três nomes estão no topo da lista: Owen Wijndal, Chuba Akpom e Anton Gaaei. “Eles não têm o nível exigido pelo Ajax, mas possuem contratos lucrativos”, escreve o jornal de Amsterdã.

Wijndal tem contrato até meados de 2027 e já havia declarado anteriormente que não sairia do Ajax sem mais nem menos, devido ao seu contrato lucrativo. Gaaei tem contrato até um ano depois. O mesmo vale para Akpom, embora o Ipswich Town tenha uma opção de compra no final desta temporada, quando seu período de empréstimo terminar.

De qualquer forma, Cruijff precisa fazer uma limpeza. “A reestruturação parece ser, em Amsterdã, uma condição para um reforço fundamental”, afirma o Het Parool. “O que distingue Cruijff de vários antecessores é que ele não dá a mínima para ninguém no Ajax. Ele segue totalmente seu próprio caminho e conta exclusivamente com sua própria rede de contatos.”

O fato de Cruijff recorrer constantemente à sua própria rede de contatos já ficou evidente em seus primeiros meses no Ajax. Por exemplo, ele nomeou Óscar García como técnico do Jong Ajax, para depois promovê-lo até mesmo para o time principal. Ele também voltou todas as suas atenções para o talentoso Sergio Arribas e, segundo o De Telegraaf, pretende entrar em contato com Pep Guardiola.

O Parool acrescenta que tanto Míchel quanto Xavi são candidatos sérios para assumir o comando do Ajax 1 na próxima temporada. “De qualquer forma, um novo treinador receberá muito apoio de Cruijff”, pode-se ler na reportagem.