Jordan Henderson aparentemente está prestes a fechar uma transferência espetacular na Premier League

Isso é informado, entre outros, por The Athletic e Fabrizio Romano. Embora o meio-campista de 36 anos ainda tenha contrato com o Brentford até 2027, a tendência é que ele se transfira sem custos. Na temporada passada, Henderson não foi titular absoluto no clube londrino, mas ainda assim conseguiu vaga no elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo.

O técnico Thomas Tuchel utilizou o jogador, que soma 90 partidas pela seleção, apenas no terceiro jogo da fase de grupos, contra o Panamá, já perto do fim. Nas comemorações após a vitória sobre o México nas oitavas de final, ele quebrou o braço e, por isso, desfalcou o restante do torneio por lesão.

Henderson jogou no Liverpool de 2011 a 2023 e, sob o comando de Jürgen Klopp, conquistou, entre outros títulos, a Champions League e a Premier League. Em seguida, transferiu-se primeiro para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e depois para o Ajax, antes de retornar no verão de 2025 ao Brentford, à sua terra natal inglesa. Agora, uma transferência dentro de Londres pode acontecer.

Chelsea também estaria de olho em Danny Welbeck

Nos últimos anos, o Chelsea havia dado grande foco no mercado de transferências à contratação de jogadores jovens e promissores. Sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, porém, a ideia agora aparentemente é acrescentar também alguns nomes experientes ao elenco.

Já há semanas se fala em um suposto interesse em Granit Xhaka, do Sunderland AFC, mas uma transferência do suíço de 33 anos já não parece mais se desenhar no momento. Henderson seria uma alternativa para a mesma posição. Recentemente, também vazou um interesse do Chelsea no atacante Danny Welbeck, de 35 anos, do Brighton & Hove Albion. Além disso, o zagueiro John Stones (32), sem clube desde sua saída do Manchester City, também é especulado.