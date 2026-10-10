Jordan Henderson foi o grande nome da tarde deste sábado em sua estreia em casa pelo Chelsea. O meio-campista de 36 anos foi o destaque da convincente vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth, com dois golaços e uma assistência. Henderson abriu o placar com pouco mais de um minuto de jogo, deu o passe para o segundo gol logo depois e completou a festa em Stamford Bridge no segundo tempo com uma cobrança de falta espetacular.

O Chelsea, que deixou Jorrel Hato no banco durante toda a partida, começou muito bem e precisou de apenas 65 segundos para furar a defesa do Bournemouth, que ainda não contava com Justin Kluivert por lesão. Cole Palmer, que mais cedo no mesmo dia havia renovado seu contrato até meados de 2034, invadiu a área e rolou a bola para Henderson. O experiente ex-meio-campista do Ajax não hesitou e finalizou de primeira, mandando para o gol pelo lado de dentro da trave mais distante: 1 a 0.

O time da casa seguiu pressionando e ampliou a vantagem pouco mais de um minuto e meio depois. Desta vez, Henderson deu a assistência para um gol de Morgan Rogers, que bateu da entrada da área e viu sua finalização desviar no defensor do Bournemouth António Silva antes de morrer no canto mais distante. O VAR ainda checou se João Pedro estava em impedimento, mas o 2 a 0 foi mantido no placar.

Assim, Henderson já somava um gol e uma assistência em dois minutos e 29 segundos. Segundo a Opta, na história da Premier League apenas Emile Heskey conseguiu alcançar essa combinação em menos tempo. Aos 23 minutos, Henderson ainda esteve perto de marcar o segundo, mas sua tentativa sutil de fora da área passou raspando a trave após desvio em um adversário.

O Bournemouth, que havia somado apenas três pontos nas cinco primeiras rodadas da liga, tentou então reagir. Rayan já teve uma ótima oportunidade aos seis minutos, mas chutou para fora de um ângulo difícil e depois parou no goleiro Emiliano Martínez cara a cara. Na sequência, Martínez também mostrou atenção na sobra de Ryan Christie e evitou que os visitantes diminuíssem antes do intervalo.

Também depois do intervalo, o Chelsea voltou com tudo, e João Pedro precisou de apenas 30 segundos para fazer o 3 a 0. Pedro Neto aproveitou um erro de Silva e rolou para o atacante brasileiro, que finalizou com autoridade. O Bournemouth, porém, não se entregou e chegou ao 3 a 1 aos 51 minutos com Evanilson, depois que o atacante bloqueou de perto uma bola afastada por Moisés Caicedo para dentro do gol.

O gol que recolocou o Bournemouth no jogo deu confiança visível aos visitantes, que passaram a tomar a iniciativa. O Chelsea teve muitas dificuldades durante um período, mas João Pedro acabou com a insegurança aos 67 minutos ao completar de perto um cruzamento de Pep Chavarría: 4 a 1. Poucos minutos depois, veio o grande momento da tarde, quando Henderson se posicionou para cobrar uma falta na entrada da área e colocou a bola de forma brilhante no ângulo.

Com seu segundo gol, Henderson coroou sua atuação excepcional em Stamford Bridge. O ex-capitão do Liverpool se tornou, aos 36 anos e 115 dias, o jogador mais velho da história do Chelsea a participar diretamente de pelo menos três gols em uma única partida de Premier League.







