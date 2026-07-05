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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

Jordan Bos recebe notícias muito preocupantes sobre sua lesão no joelho

Feyenoord

Jordan Bos se pronunciou em sua página do Instagram sobre sua lesão no joelho, que parece ser grave. Embora ele não tenha entrado em detalhes sobre a gravidade ou a duração da lesão, as palavras que ele usou não são exatamente tranquilizadoras.

Bos, que foi titular em todas as partidas da Austrália na Copa do Mundo, também foi escalado desde o início contra o Egito (1 a 1, derrota nos pênaltis).


O lateral começou bem a partida, até que, no segundo tempo, o azar bateu. O zagueiro do Feyenoord manteve a bola habilmente dentro da área e driblou Mostafa Zizo, momento em que Rabia entrou na jogada com uma entrada deslizante. Bos caiu de forma infeliz e ficou imediatamente no chão, sentindo muita dor.

No replay, foi possível ver que o zagueiro egípcio deslizou sobre a perna de Bos, que naquele momento parecia estar presa no chão. O joelho do australiano aparentemente sofreu um forte impacto. O jogador levou a mão imediatamente ao joelho dolorido.

Em seguida, vieram imagens preocupantes. Bos não conseguiu se levantar sozinho e foi carregado pela equipe médica pelos corredores subterrâneos até o vestiário.

No Instagram, Bos parece dar a entender que terá uma reabilitação prolongada. “Não é assim que eu gostaria de ter encerrado essa aventura, mas a reabilitação começa agora e voltarei mais forte.”

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