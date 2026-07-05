Jordan Bos se pronunciou em sua página do Instagram sobre sua lesão no joelho, que parece ser grave. Embora ele não tenha entrado em detalhes sobre a gravidade ou a duração da lesão, as palavras que ele usou não são exatamente tranquilizadoras.

Bos, que foi titular em todas as partidas da Austrália na Copa do Mundo, também foi escalado desde o início contra o Egito (1 a 1, derrota nos pênaltis).





O lateral começou bem a partida, até que, no segundo tempo, o azar bateu. O zagueiro do Feyenoord manteve a bola habilmente dentro da área e driblou Mostafa Zizo, após o que Rabia entrou na jogada com uma entrada deslizante. Bos caiu de forma infeliz e ficou imediatamente no chão, sentindo muita dor.

No replay, foi possível ver que o zagueiro egípcio deslizou sobre a perna de Bos, que naquele momento parecia estar presa no chão. O joelho do australiano aparentemente sofreu um forte impacto. O jogador levou a mão imediatamente ao joelho dolorido.

Em seguida, vieram imagens preocupantes. Bos não conseguiu se levantar sozinho e foi carregado pela equipe médica até o vestiário, passando pelos corredores subterrâneos.

No Instagram, Bos parece dar a entender que terá uma reabilitação prolongada. “Não é assim que eu gostaria de ter encerrado essa aventura, mas a reabilitação começa agora e voltarei mais forte.”