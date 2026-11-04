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FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISAFP
Jonathan van Haaster
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Joia Konstantinos Karetsas marca e leva o Borussia Dortmund à vitória sobre o Real Betis

Borussia Dortmund x Bétis
Borussia Dortmund
Bétis
Liga dos Campeões
Tradição Linear
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O Borussia Dortmund se igualou ao Real Betis na classificação da Champions League. A equipe do técnico Niko Kovac venceu o confronto direto com os espanhóis por 2 a 1. Konstantinos Karetsas (18) marcou o gol da vitória no Signal Iduna Park logo após o empate de Aitor Ruibal. Dortmund e Betis somam agora nove pontos em quatro jogos e seguem bem na disputa.

O Dortmund, com Joey Veerman entre os titulares, foi superior no início e criou boas chances. Serhou Guirassy recebeu a bola duas vezes em posição promissora, mas o artilheiro da Guiné não conseguiu aproveitá-las.

Depois, o Betis entrou melhor no jogo e levou perigo principalmente pela esquerda, onde Abde Ezzalzouli dificultou bastante a vida de Waldemar Anton. As belas jogadas do marroquino, porém, renderam pouco, assim como as do outro lado.

Logo após o intervalo, o placar finalmente foi aberto, para a sorte do Dortmund. Anton encontrou Julian Ryerson, que acionou Jobe Bellingham e viu o inglês parar em Álvaro Valles numa finalização de perto. O rebote ficou com Fábio Silva, ex-PSV: 1 a 0.

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O Dortmund, porém, não conseguiu manter a vantagem. Anton errou um passe de forma desastrosa, e seus companheiros não tiveram tempo de reagir para interceptar o cruzamento de Ezzalzouli. Ruibal apareceu na segunda trave e empurrou para dentro: 1 a 1.

O Dortmund não se abalou e logo voltou à frente. Valles, que vinha atuando bem no gol, não foi convincente no chute de Karetsas, que finalizou de primeira após um domínio bonito e eficaz: 2 a 1.

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