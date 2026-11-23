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A promessa do Tottenham Luca Williams-Barnett contou como viveu uma montanha-russa de emoções antes de sua estreia como titular na Premier League. O jogador de 18 anos revelou que o técnico Roberto De Zerbi o fez acreditar, inicialmente, que voltaria a atuar pelo time sub-21.

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Uma pegadinha cruel antes do jogo

Depois que a pegadinha terminou, o jogador de 18 anos aproveitou a oportunidade. Após duas boas atuações saindo do banco, sua escalação como titular na vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich fez dele o mais jovem jogador do Tottenham a marcar na Premier League desde Gareth Bale, em 2007. Revelado nas categorias de base, ele justificou a escolha com uma atuação brilhante durante 64 minutos, que lhe rendeu uma ovação de pé. Williams-Barnett revelou que De Zerbi pregou uma pegadinha nele poucas horas antes de sua atuação de destaque contra o Ipswich. O adolescente, que vem despertando grande expectativa no norte de Londres, ficou surpreso com o que o treinador lhe disse inicialmente sobre a escalação durante uma conversa particular.

Ao falar sobre a conversa com o técnico italiano, Williams-Barnett disse à SpursPlay, segundo a ESPN: "No dia anterior, o técnico me chamou para conversar. Ele disse: 'Você vai jogar pelo sub-21, 60 minutos para recuperar o ritmo', e eu fiquei tipo: 'O quê?'. Mas aí ele me deu a notícia, e passei o dia inteiro eufórico. Mal podia esperar."

Instinto na área

O impacto no Tottenham Hotspur Stadium foi quase imediato, com Williams-Barnett marcando nos primeiros 15 minutos. Ao relembrar seu primeiro gol como profissional pelo clube que torce desde criança, Williams-Barnett contou como melhorou seu posicionamento ao longo do início da partida. Ele explicou que havia perdido uma oportunidade anterior, o que o deixou frustrado, mas estava pronto quando o lateral espanhol se preparou para cruzar pela segunda vez.

"É tudo com que sonhei. Marcar e dar uma assistência é, basicamente, um sonho realizado. No primeiro cruzamento para a área, eu não estava bem posicionado e fiquei bem irritado, porque havia espaço e eu poderia ter feito o gol", contou. "Quando vi a bola voltar para Pedro, agi por instinto. Assim que percebi que ele podia cruzar, só precisava passar por trás do meu marcador e mandar a bola para o gol."

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De olho no futuro

Além do gol, Williams-Barnett foi decisivo para ampliar a vantagem: fez uma jogada individual cheia de dribles antes de cruzar para Dominic Solanke marcar. A atuação, que lhe rendeu o prêmio de melhor em campo, teria levado o clube a assegurar sua permanência. Segundo a Press Association, um novo contrato de longo prazo já foi acertado.

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Apesar da fama repentina e dos números recordistas, o ponta segue concentrado em se firmar na equipe titular do Tottenham. "Manter a humildade, ignorar todas as notificações e o barulho, mas, sim, quero me tornar um jogador titular", afirmou o jovem.

Comparações com Lamine Yamal, do Barcelona

De Zerbi não tem escondido o potencial do jovem e chegou a compará-lo ao astro Lamine Yamal, do Barcelona . O técnico italiano destacou a mentalidade singular do jogador e revelou que ele passou a viagem de ônibus até o estádio assistindo a vídeos de melhores momentos de Ronaldinho, Eden Hazard e Neymar. Para o treinador do Tottenham, essa postura tranquila e criativa diante da pressão de uma estreia indicou um jogador destinado a chegar ao mais alto nível do futebol europeu, desde que mantenha sua dedicação ao trabalho.

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"Luca é um jogador especial. Não estou surpreso, porque o talento dele é maior do que vocês imaginam. Ele jogou muito bem. Acho que ele tem sorte, porque joga em um grande clube, com grandes companheiros de equipe", disse o treinador.