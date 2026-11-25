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O Bayern enfrenta muitos desfalques por lesão no ataque. Um jovem de 16 anos poderia ser uma alternativa.

O sub-19 do Bayern de Munique venceu o OSC Lille por 3 a 2 na tarde de quarta-feira, pela Youth League. O atacante Bastian Assomo, de apenas 16 anos, voltou a ser decisivo, mas continua sem receber uma chance no time principal, desfalcado por lesões. Assomo abriu o placar para o Bayern contra o Lille logo aos oito minutos, ao aproveitar de perto um cruzamento de Maycon Cardozo. Depois, o goleiro do time de Munique David Podar-Stiube defendeu um pênalti. O jovem de 16 anos será o terceiro goleiro no confronto entre os times principais, na noite de quarta-feira.

Após o empate temporário do Lille, Assomo deu a assistência para Yll Gashi fazer 2 a 1 para o Bayern. Em seguida, Frank Egwuatu Uzurchukwu ampliou para 3 a 1, antes de o Lille diminuir para 3 a 2. O sub-19 do Bayern soma sete pontos em cinco jogos na Youth League e ocupa a 20ª posição entre 36 equipes.

Com duas participações em gols, Assomo manteve a sequência impressionante das últimas semanas: nos dois jogos mais recentes da equipe reserva do Bayern pela Regionalliga, contra o TSV Landsberg e o SpVgg Bayreuth, marcou dois gols em cada partida. Entre esses confrontos, fez oito gols em três jogos pela seleção sub-17 da Alemanha.

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Bastian Assomo se destacou pelo Bayern na pré-temporada

Nascido em Berlim, com raízes camaronesas e 1,90 metro de altura, Assomo também havia se destacado em suas primeiras oportunidades pelo time principal do Bayern durante a pré-temporada de verão. Ele disputou quatro amistosos e marcou dois gols. "Ele já é impressionante para a idade que tem", elogiou Tom Bischof na época.

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Diante dos atuais desfalques, chama cada vez mais atenção o fato de o técnico Vincent Kompany não dar oportunidades a Assomo. Michael Olise , Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Alphonso Davies estão todos fora por lesão. Jamal Musiala voltou a jogar apenas na sexta-feira, contra o 1. FC Köln, e está sendo reintegrado aos poucos. Luis Diaz retorna ao elenco contra o Lille após se recuperar, mas ainda não é opção para começar jogando. Atualmente, Lennart Karl é o único jogador de ataque consolidado e plenamente apto.

Enquanto isso, Assomo ainda espera sua primeira convocação para o elenco do time principal do Bayern em uma partida oficial. Contra o Köln, as jovens promessas do clube Tim Binder (19) e Noah Codjo-Evora (19) receberam minutos em campo, mas não convenceram. Ambos voltam a integrar o elenco contra o Lille.