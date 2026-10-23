Mike Verweij aconselha o Ajax a se reunir o mais rápido possível com Abdellah Ouazane para discutir um novo contrato. O meia-atacante de 17 anos impressionou ao entrar durante a partida de quinta-feira à noite e marcar um golaço que fez o placar chegar a 2 a 0 contra a Atalanta. Segundo o jornalista que cobre o clube para o De Telegraaf, a curta duração do contrato da jovem promessa já cria o risco de uma saída muito rápida.

Verweij é um grande admirador de Ouazane, que no verão passado parecia estar a caminho do Real Madrid. "Ele já tinha conseguido uma grande transferência para o Real Madrid, mas não passou nos exames médicos por motivos peculiares", conta o jornalista no podcast Kick-off. "Tratava-se de uma anomalia congênita muito pequena, que não representa problema algum na Holanda. Mas ele é um jogador fora de série."

O meia tem contrato com o Ajax até meados de 2028, por isso o clube não precisa temer uma saída sem custos de transferência no momento. Ainda assim, Verweij considera que o Ajax deve agir rapidamente, já que, depois desta temporada, restará apenas um ano de contrato para Ouazane. O valor de mercado do jogador da seleção marroquina já é estimado em oito milhões de euros.

Segundo Verweij, porém, um acordo por um novo vínculo está longe de ser garantido. "O Ajax precisa se sentar com ele em breve, e isso será um desafio. Ele é representado pela Forza Sports Group, e seus agentes também são homens de negócios que vão querer pedir muito dinheiro", afirma o jornalista. "Acho que o Ajax pode lhe oferecer um contrato muito bom, mas, conhecendo Jordi Cruyff, ele não vai levar isso ao extremo."

Verweij cita o exemplo de Ryan Gravenberch, que recebeu um contrato muito lucrativo em Amsterdã ainda muito jovem. "Gravenberch ganhava 1,5 milhão de euros por ano aos 16 anos", diz o jornalista que cobre o clube. Em seguida, o podcast levanta a possibilidade de as negociações se complicarem caso as pessoas próximas a Ouazane peçam quatro ou cinco milhões de euros.

Verweij ressalta ainda que permanecer mais tempo no Ajax também pode ser a melhor escolha para o próprio Ouazane. "Acho muito importante para ele jogar mais dois ou três anos na Holanda. Torne-se o melhor jogador da Eredivisie aqui, porque ele tem potencial para realmente ser o melhor da Eredivisie. Só depois vá para o exterior", aconselha o jornalista.

O jornalista acredita que o próprio Ouazane está aberto a permanecer mais tempo em Amsterdã. "Ele é um garoto muito sensato, e também ouço dizer que seu pai e sua mãe são pessoas muito sensatas", conta Verweij. Questionado se o meia quer continuar no Ajax por enquanto, ele responde: "Sim, acho que sim. Mas, para isso, é claro que precisa haver um bom contrato."