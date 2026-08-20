John van den Brom volta a optar por Daan Rots em 'nova posição' no FC Twente

O FC Twente enfrenta o FK Qarabag na noite desta quinta-feira, no jogo de ida dos playoffs da Conference League. John van den Brom já divulgou a escalação dos Tukkers.

Lars Unnerstall mantém sua vaga no gol dos Tukkers. A defesa do FC Twente é formada, da direita para a esquerda, por Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad e Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki precisa dar controle ao meio-campo, com a ajuda de Daouda Weidmann ao seu lado. O francês tem um forte início de temporada, com dois gols e duas assistências em quatro jogos.

Marko Pjaca, Daan Rots e Sondre Ørjasæter são as peças mais avançadas no meio-campo do Twente, com Rots, originalmente um ponta, atuando novamente como 'camisa 10'. Wout Weghorst será o centroavante mais adiantado na noite desta quinta-feira, no De Grolsch Veste.

Escalação do FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst