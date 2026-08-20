John van den Brom ri do adeus e fala claramente: "Estou feliz que ele tenha ido embora!"

John van den Brom tem um problema a menos contra o FK Qarabag, e está feliz com isso. Antes do duelo de playoff da Liga Conferência da UEFA, ele falou à ESPN sobre a saída de Abdellah Zoubir.

Milan van Dongen, em nome da ESPN, faz o pré-jogo da partida ao lado de Karim El Ahmadi e já começa falando sobre o meio-campista franco-marroquino. “Karim disse que Zoubir é um bom jogador, mas ele simplesmente foi embora.”

Van den Brom não consegue conter o riso. “Com certeza, sim. Estou feliz que ele tenha ido embora”, diz o técnico do FC Twente. “Na semana passada ele ainda jogou contra o Dínamo de Kiev (2 a 0) e, em seguida, rescindiu o contrato, mas onde ele está agora? Pelo que sei, em algum lugar no deserto.”

O ex-jogador de Hibernian FC e RC Lens, entre outros clubes, já havia anunciado em abril que deixaria o Qarabag, mas após o duelo com o Dínamo de Kiev se transferiu para o Al-Shahania SC, clube pelo qual atuará na Stars League do Catar.

“Zoubir queria sair, mas você está feliz que ele pôde sair”, brinca Van Dongen, ao que o treinador de 59 anos, natural de Amersfoort, reconhece que o jogador de 34 anos era uma peça importante no adversário azerbaijano.

“Ele era um dos melhores jogadores, sem dúvida. Então é sempre bom quando eles não jogam”, confirma. Apesar da ausência de Zoubir, Van den Brom espera um adversário forte. Segundo o treinador, o Qarabag tem uma boa equipe ofensiva, com jogadores que quase todos querem a bola e assumem riscos com ela.