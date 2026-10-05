Johan Derksen: “Você se pergunta por que a KNVB não o escolheu como técnico da seleção da Holanda”

Johan Derksen tem suas dúvidas sobre a nomeação de Xavi Hernández como técnico da seleção holandesa, como contou no Vandaag Inside. Segundo De Snor, havia uma opção muito mais lógica disponível mais perto de casa.

Com isso, ele se refere a Mark van Bommel, que agora é técnico da Bélgica. O treinador de 49 anos estava disponível no último verão europeu, mas não fazia parte dos principais candidatos da KNVB. Na Bélgica, Van Bommel já parece ter caído nas graças de todos.

“Mark van Bommel está sendo muito bem recebido lá”, começa Derksen, que se baseia na recuperação de Kevin De Bruyne. O destaque dos belgas deixou claro na semana passada, na mídia nacional, que está muito satisfeito com a forma de trabalho de Van Bommel.

“Aí, depois, você se pergunta por que a KNVB não o escolheu”, continua Derksen. “Aí eles sempre têm todos os motivos para não fazer isso.”

“Xavi me parece um homem muito íntegro. Não sei quem monta a escalação, mas ele provavelmente ainda nem os conhece”, disse Derksen, que também não consegue imaginar que a experiência com Teun Koopmeiners na defesa tenha partido de Xavi.

No momento da transmissão, aliás, a Bélgica vencia a França por 1 a 0. No fim, o duelo terminaria em 4 a 1 a favor dos franceses.

A Bélgica soma seis pontos após quatro partidas no Grupo A da Liga das Nações. A França lidera com dez pontos, seguida pela Itália, com sete. Os dois primeiros avançam às quartas de final. Portanto, os dois últimos jogos do grupo são cruciais para a Bélgica.