Johan Derksen vê o Feyenoord tomar uma decisão dolorosa: “Esta é a maior humilhação possível”

Johan Derksen considera que a contratação de Casper van Eijck como consultor representa “a maior humilhação possível” para a equipe médica do Feyenoord. É o que ele afirma no programa Vandaag Inside.

Esta semana, o site 1908.nl noticiou que Van Eijck (69) foi chamado de volta pelo Feyenoord para apoiar a equipe médica. A esperança é que ele possa ajudar a conter a onda de lesões.

Afinal, o Feyenoord vem enfrentando muitas lesões durante toda a temporada. No momento, estão na lista de lesionados, entre outros, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal e Anel Ahmedhodzic.

Derksen questiona a decisão do Feyenoord de contratar Van Eijck. “Casper foi chamado para ajudar. E isso é o maior fracasso para um serviço médico de um clube. Mas Casper, é claro, tem contatos diretos com o hospital. Ele pode encaminhar os jogadores aos especialistas.”

Van Eijck não é um desconhecido no Feyenoord. Entre 2010 e 2021, ele já foi médico do clube. Sua nova função no time de Roterdã será principalmente de apoio. Isso significa que ele não fará parte da equipe médica de forma integral e, muito provavelmente, também não ocupará lugar no banco de reservas.

No domingo, o Feyenoord visita o NEC, em um confronto direto pela segunda colocação na VriendenLoterij Eredivisie. René van der Gijp acha difícil prever quem vai vencer a partida.

“As coisas também podem dar errado. Eu ficaria muito chateado se o placar fosse 0 a 1 e os torcedores do NEC ficassem muito decepcionados. Isso pode acontecer. Pois acredito que o NEC agora pensa: é moleza. Isso não tem como dar errado.”

Derksen também pensa assim. “Ninguém em Nijmegen acredita que o Feyenoord vai vencer em Nijmegen. Mas isso é bem possível, porque o NEC pode perder para qualquer um. Mas espero que não”, conclui De Snor.