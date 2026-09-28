Johan Derksen vê Joey Veerman renascer sob o comando do técnico Xavi. O meio-campista de 27 anos já não fazia mais parte dos planos de Ronald Koeman na seleção holandesa, mas no domingo finalmente voltou a ser titular pela Holanda.

Depois da Eurocopa de 2024, Koeman decidiu que não precisava mais de Veerman. Desde então, o meio-campista não entrou mais em ação, até esta Data Fifa.

Xavi decidiu convocá-lo novamente. Contra a Alemanha (1 a 1), na quinta-feira, Veerman ainda entrou em campo vindo do banco, mas no domingo, contra a Sérvia (vitória por 2 a 1), ele foi até titular.

“O nosso jogador de Volendam, que estava em rota de colisão com Koeman, agora disputou duas partidas sob o comando de Xavi e também está indo surpreendentemente bem no Dortmund”, elogia Derksen sobre Veerman em seu podcast Groeten uit Grolloo.

“Koeman tinha críticas ao Veerman. Ele achava que ele não se encaixava, e eu até concordava com isso. Porque Veerman é um jogador sensacional, mas, quando perde a bola, não participa. Então você joga com dez contra onze. Koeman se irritava com isso. Mas agora ele está, de certa forma, provando que Koeman estava errado.”

Derksen também aprova o atual técnico da seleção. “Fico feliz pelo Xavi, que considero um homem sério do futebol, com um grande passado, e não um sujeito irritante na maneira de se apresentar. É um senhor muito modesto.”

“Fico feliz que ele tenha passado bem por este primeiro fim de semana. O 1 a 1 contra a Alemanha foi um excelente resultado. Vencer a Sérvia por 2 a 1, isso na verdade deveria ter sido 5 a 1. Mas não vamos reclamar disso. A seleção holandesa voltou a transmitir alguma coisa. Está melhorando de novo.”