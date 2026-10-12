Johan Derksen está impressionado com o nível de Jordan Henderson, afirmou De Snor na noite de segunda-feira no Vandaag Inside.
No verão passado, Henderson trocou o Brentford pelo Chelsea de forma totalmente inesperada. O clube londrino contratou o inglês de 36 anos sem pagar taxa de transferência.
"Sempre achei que ele fosse um jogador muito ruim. Um jogador comum. Ele não impressionou ninguém na Holanda", começa Derksen.
"Quando ele deixou o Ajax, há dois anos, e voltou para a Inglaterra, achei mesmo que assinaria com um clube da segunda divisão", prossegue o ex-editor-chefe da VI.
"Agora ele é titular do Chelsea e manda uma bola atrás da outra no ângulo. Um gol mais bonito que o outro. Ele é muito útil como uma espécie de carregador de piano em meio a todas aquelas estrelas", conclui.
Henderson marcou dois gols no último sábado, na vitória por 5 a 1 em casa sobre o Bournemouth. Foi a primeira vez que começou uma partida como titular.