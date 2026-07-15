Johan Derksen fica revoltado: “Esse pai superestimou demais o filho”

Johan Derksen não está satisfeito com a transferência de Sean Steur para o Newcastle United. Ele deixou isso bem claro na noite de terça-feira, durante a transmissão matinal do programa “Vandaag Inside”.

Steur, de 18 anos, rendeu ao Ajax nada menos que 27 milhões de euros após 26 partidas oficiais na equipe principal.

O jovem talento de Volendam assinou contrato de cinco temporadas com o Newcastle na semana passada. Incompreensível, segundo o crítico Derksen. “O pai de Steur superestimou demais o filho.”

“Acho que aquele garoto não tem, de forma alguma, condições físicas para enfrentar a primeira divisão da Inglaterra. Ele ainda não está pronto para isso.”

“Mas, se podem ganhar dinheiro, são tão gananciosos que jogam o garoto para a boca dos leões. Bem, acho que ele vai se dar mal na Inglaterra!”

Valentijn Driessen concorda. “É sempre assim com os de Volendam, só lhes interessa o dinheiro. É uma pena...”

Derksen também preferia que Steur tivesse ficado mais tempo na Holanda. “Ele tem muitas qualidades, mas esse é realmente um jogador que deveria jogar mais dois anos no Ajax. Assim, ele já teria conquistado prestígio e talvez até jogasse na Seleção Holandesa.”