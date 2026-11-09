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Ao VivoIngressos
Johan DerksenGroeten uit Grolloo
Rian Rosendaal
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Johan Derksen: "Ele está ficando cada vez mais louco"

Eredivisie
W. Weghorst

Johan Derksen deu uma opinião clara sobre Wout Weghorst no podcast Groeten uit Grolloo . No domingo, o atacante salvou um ponto para o FC Twente contra o Ajax (2 a 2) e, após a partida, rezou em campo com Tolu Arokodare, atacante dos visitantes.

"Ele está ficando cada vez mais louco", diz Derksen ao começar, na segunda-feira, sua análise sobre a oração de Weghorst, que chamou muita atenção após o clássico em Enschede. "O que aconteceu no domingo beira o fanatismo religioso."

"Só os muçulmanos se ajoelham sobre um tapetinho. E se sentam para conversar com o grande líder. Mas é incomum um jogador de futebol holandês rezar depois da partida com um colega do Ajax. E ele faz isso de propósito diante das câmeras", acrescenta, surpreso, o analista de Grolloo. "Porque sabe que, assim, vai aparecer em todos os veículos de comunicação."

Derksen prossegue com seu argumento. "Weghorst faz muita ostentação da própria fé. E acho que isso é abusar um pouco da fé. O rapaz pode acreditar no que quiser."

O apresentador Romke Hoogstra observa que alguns jogadores da seleção holandesa também rezam, embora façam isso longe das câmeras. "Mas eles não rezam no círculo central. E ainda por cima com um adversário", rebate Derksen.

"Acho que foi uma encenação planejada de antemão. E não acho que se deva usar a fé para esse tipo de autopromoção", conclui Derksen ao comentar a atitude de Weghorst após FC Twente x Ajax.

O Ajax parecia destinado a deixar o Grolsch Veste com uma vitória por 2 a 1. Mas deixou o triunfo escapar já bem nos acréscimos, quando Lucas Rosa puxou a camisa de Ramiz Zerrouki e Weghorst converteu o pênalti marcado em seguida.

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