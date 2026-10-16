Johan Derksen é duro: "Não o perdoo por isso, nunca"

Johan Derksen falou abertamente sobre sua infância difícil no podcast Afterparty, com a cantora Davina Michelle. O ex-jogador de futebol de 77 anos, presença fixa no programa Vandaag Inside, cresceu com um pai que bebia muito e agredia sua mãe. Os acontecimentos deixaram marcas profundas em Derksen, que nunca conseguiu perdoar o pai por uma coisa.

Derksen já falou outras vezes no Vandaag Inside sobre o ambiente violento em que cresceu. No podcast, deixa claro que seus sentimentos em relação ao pai nunca mudaram. "Não o perdoo porque ele praticava violência doméstica contra a minha mãe. Isso eu não perdoo", afirma.

Quando era menino, Derksen tentava frequentemente defender a mãe, mas, segundo ele, isso acabava tendo o efeito contrário. "Se eu tomava o partido da minha mãe, isso tinha o efeito contrário. Porque, quando eu saía, ele culpava a minha mãe por isso", relembra.

A violência e as tensões constantes fizeram com que Derksen nunca se sentisse totalmente seguro dentro de casa quando era criança. "Você vive sempre com os nervos à flor da pele."

A infância levou Derksen a fazer uma promessa importante a si mesmo. "Eu nunca praticaria violência doméstica, porque vi as consequências disso", conta. O consumo de álcool do pai também o marcou profundamente: "Quando as pessoas reagem mal ao álcool, isso é realmente terrível para as crianças."

Já sobre a mãe, Derksen fala com muito amor e admiração. Ele a descreve como "uma mulher adorável", mas afirma que ela não tinha condições de enfrentar o pai. "Ela era boa demais para este mundo. E não tinha condições de enfrentar um homem tão agressivo."

Segundo Derksen, o fato de sua mãe não ter deixado o marido violento na época também tem a ver com o tempo em que seus pais viveram. Ele ressalta que, cerca de 70 anos atrás, o divórcio era socialmente muito mais delicado do que hoje. "Hoje, as mulheres se divorciariam. Mas, naquela época, levava-se em conta a família, os vizinhos, todo mundo."

Após a morte do pai, Derksen decidiu não esconder os acontecimentos dolorosos de sua infância. No funeral, segundo ele, fez um discurso bastante crítico, que visivelmente pegou os presentes de surpresa. "Todos na sala ficaram em silêncio absoluto. Dava para ouvir um alfinete cair, porque eu não contei a história de que ele tinha sido um pai maravilhoso."