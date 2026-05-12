Johan Derksen: “É doloroso... Ele marcou 150 gols na Eredivisie, mas será lembrado para sempre como...”

Johan Derksen respeita a carreira de Michiel Kramer. O atacante de 37 anos disputou no último fim de semana sua última partida de futebol e, ao final do jogo, foi tomado pela emoção.

Para Kramer e o RKC, o sonho da promoção chegou ao fim na noite de sábado. O Willem II mostrou-se um pouco mais forte que os de Waalwijk nas duas partidas, e depois do jogo o atacante não conseguiu conter as lágrimas.

“Fui um pouco tomado pelas emoções”, disse ele depois do jogo. Simplesmente acabou, cara. “E não tenho vergonha nenhuma das lágrimas, porque, no fim das contas, é algo de que me orgulho imensamente.”

“Posso olhar para trás e ver uma carreira incrivelmente bonita, embora eu ainda gostasse muito de prolongá-la por mais duas semanas. Mas só posso me sentir orgulhoso. Orgulhoso dos meus pais, da minha irmã…”, disse Kramer, que então se emocionou completamente. “Orgulhoso dos meus filhos, na verdade, de todos que me apoiaram desde o primeiro dia.”

Derksen comentou na terça-feira à noite, no programa Vandaag Inside, sobre a carreira de Kramer. “Ele não foi um grande jogador de futebol, mas é uma pessoa interessante”, diz De Snor. “Ele nunca mediu palavras.”

“Ele tinha suas qualidades quando entrava como reserva, para forçar alguma jogada. Ele marcou 150 (87, red.) gols na Eredivisie e só é lembrado como o cara que comeu um sanduíche de croquete”, refere-se ele àquele incidente quando jogava pelo Feyenoord. “Isso também é doloroso.”

Segundo René van der Gijp, Kramer é a “versão ruim de Wout Weghorst”. “Também não dá pra esquecer que talvez estejamos prejudicando o Weghorst. Eu sei que, sem o Erik ten Hag, ele não teria jogado no Manchester United, mas ele acabou jogando lá mesmo assim.”