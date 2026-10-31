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Johan DerksenVandaag Inside
Siep Engelen
Traduzido por

Johan Derksen detona: "É um time de merda!"

PSV x Willem II
PSV
Willem II
Eredivisie
J. Streppel
J. Stegeman
A. Koster

Johan Derksen acredita que a troca de treinador no Willem II terá pouco efeito. Ele deixou isso claro na noite de sexta-feira no Vandaag Inside

O clube de Tilburg decidiu demitir John Stegeman na semana passada, mas, com Adrie Koster como treinador interino, sofreu uma derrota arrasadora para o SC Cambuur (1-6).

Desde então, o clube contratou Jurgen Streppel, mas Derksen tampouco deposita muita confiança nele. "Streppel não é a pessoa certa para o Willem II. A culpa não é de Streppel nem do treinador anterior, mas do elenco", avalia De Snor

"Eles simplesmente têm um time de merda", dispara em seguida. "O diretor técnico (Freek Heerkens, nota da redação) é o responsável por isso." 

Hélène Hendriks rebate Derksen e afirma que Streppel pode, sim, ser a solução para o Willem II, que ainda tenta encontrar seu rumo. "Se você precisa de alguém que saiba como é jogar na parte de baixo da tabela e também tenha uma ligação com o Willem II, Streppel é uma boa escolha." 

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31 de out. de 2026

WII

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Após dez jogos disputados na Eredivisie, o Willem II ainda espera pela primeira vitória. Até agora, somou apenas dois pontos, com empates contra o SC Heerenveen e o AZ. 

No sábado, Streppel volta à beira do campo pelo clube de Tilburg, que enfrentará o PSV em Eindhoven.

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