Johan Derksen acredita que a troca de treinador no Willem II terá pouco efeito. Ele deixou isso claro na noite de sexta-feira no Vandaag Inside.

O clube de Tilburg decidiu demitir John Stegeman na semana passada, mas, com Adrie Koster como treinador interino, sofreu uma derrota arrasadora para o SC Cambuur (1-6).

Desde então, o clube contratou Jurgen Streppel, mas Derksen tampouco deposita muita confiança nele. "Streppel não é a pessoa certa para o Willem II. A culpa não é de Streppel nem do treinador anterior, mas do elenco", avalia De Snor.

"Eles simplesmente têm um time de merda", dispara em seguida. "O diretor técnico (Freek Heerkens, nota da redação) é o responsável por isso."

Hélène Hendriks rebate Derksen e afirma que Streppel pode, sim, ser a solução para o Willem II, que ainda tenta encontrar seu rumo. "Se você precisa de alguém que saiba como é jogar na parte de baixo da tabela e também tenha uma ligação com o Willem II, Streppel é uma boa escolha."

Próximas partidas PSV Eredivisie 13:45 WII Assistir

Após dez jogos disputados na Eredivisie, o Willem II ainda espera pela primeira vitória. Até agora, somou apenas dois pontos, com empates contra o SC Heerenveen e o AZ.

No sábado, Streppel volta à beira do campo pelo clube de Tilburg, que enfrentará o PSV em Eindhoven.